Incendio consume bodega y moviliza a Bomberos en la colonia Nueva Imagen de Saltillo

Un incendio registrado durante la madrugada de este miércoles movilizó a elementos de Bomberos y Protección Civil hacia una bodega de estructuras metálicas ubicada en la colonia Nueva Imagen, al oriente de Saltillo. El reporte del siniestro se recibió alrededor de las 5:00 horas a través del sistema de emergencias 911, informándose sobre fuego en un inmueble localizado entre las calles Adolfo López Mateos y Ciprés.

Personal del cuerpo de Bomberos de la estación de la colonia Morelos acudió al lugar e inició las maniobras para sofocar las llamas. El área fue asegurada para prevenir riesgos mientras se desarrollaban las labores de los vulcanos. Tras varias horas de trabajo, los bomberos lograron controlar el incendio y evitaron que el fuego alcanzara otras propiedades aledañas.