Incendio consume bodega y moviliza a Bomberos en la colonia Nueva Imagen de Saltillo

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    Incendio consume bodega y moviliza a Bomberos en la colonia Nueva Imagen de Saltillo
    Bomberos trabajaron durante varias horas para controlar el incendio en la bodega. ULISES MARTÍNEZ

Bomberos trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y evitar que se extendieran a propiedades cercanas

Un incendio registrado durante la madrugada de este miércoles movilizó a elementos de Bomberos y Protección Civil hacia una bodega de estructuras metálicas ubicada en la colonia Nueva Imagen, al oriente de Saltillo.

El reporte del siniestro se recibió alrededor de las 5:00 horas a través del sistema de emergencias 911, informándose sobre fuego en un inmueble localizado entre las calles Adolfo López Mateos y Ciprés.

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$!Protección Civil realizó una inspección para evaluar las condiciones en que quedó la estructura.
Protección Civil realizó una inspección para evaluar las condiciones en que quedó la estructura. ULISES MARTÍNEZ

Personal del cuerpo de Bomberos de la estación de la colonia Morelos acudió al lugar e inició las maniobras para sofocar las llamas. El área fue asegurada para prevenir riesgos mientras se desarrollaban las labores de los vulcanos.

Tras varias horas de trabajo, los bomberos lograron controlar el incendio y evitaron que el fuego alcanzara otras propiedades aledañas.

$!El inmueble se localiza entre las calles Adolfo López Mateos y Ciprés, en la colonia Nueva Imagen.
El inmueble se localiza entre las calles Adolfo López Mateos y Ciprés, en la colonia Nueva Imagen. ULISES MARTÍNEZ

Los dueños acudieron al sitio y manifestaron desconocer qué pudo haber originado el incendio. Sin embargo, se informó que anteriormente algunas personas habían ingresado al inmueble para causar daños, por lo que no se descartó que el fuego haya sido provocado.

Una vez terminadas las maniobras de los bomberos, personal de Protección Civil revisó las instalaciones para determinar las condiciones en que quedó la estructura, evaluar los daños y elaborar el informe correspondiente.

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