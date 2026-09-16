$!Saltillo: taxista lucha por su vida tras ser asaltado y agredido con arma blanca por un pasajero

Los hechos se registraron alrededor de la 01:00 horas, cuando al Sistema de Emergencias 911 ingresó un reporte que señalaba que un vehículo de alquiler se habría impactado contra un remolque que se encontraba estacionado sobre la calle Libertad.

Un taxista resultó gravemente lesionado después de presuntamente sufrir un asalto, en el que recibió heridas provocadas por un arma punzocortante, en calles de la colonia Villas de la Aurora, al oriente de Saltillo .

Paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron al lugar, antes de la intersección con el bulevar Jesús Valdez Sánchez. Al arribar, se percataron de que el hombre presentaba heridas provocadas por un arma punzocortante en el cuello y el tórax.

Debido a la gravedad de las lesiones, el taxista fue trasladado de inmediato al Hospital General, donde su estado de salud fue reportado como crítico, pues presentó un paro respiratorio.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar de los hechos para entrevistarse con los vecinos, quienes indicaron únicamente haber escuchado el impacto.

Elementos de la Fiscalía General del Estado arribaron para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar los trabajos de peritaje. De acuerdo con las primeras investigaciones, el taxista circulaba de norte a sur sobre la calle Libertad cuando presuntamente un pasajero lo hirió, lo que ocasionó que perdiera el control y se impactara contra el remolque.