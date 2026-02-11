Incendio en arroyo de Saltillo desata alarma; vecina señala a un hombre
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Vecinos reportaron humo y llamas en el cauce ubicado en la colonia Universidad Pueblo, lo que movilizó a Bomberos para evitar que el fuego se extendiera a viviendas cercanas
Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron la mañana de este miércoles a las calles Antonio Caso y Luis Contreras de la Fuente, en la colonia Universidad Pueblo, tras el reporte de un incendio registrado en el interior del arroyo que cruza por el sector, en Saltillo.
El siniestro fue reportado por vecinos del área, quienes observaron fuego y humo en el lugar. De inmediato se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia a través del 911, con el fin de evitar que las llamas se extendieran hacia las viviendas cercanas.
TE PUEDE INTERESAR: Vuelca tráiler con toneladas de cloro y limpiador en la carretera 57; provoca caos vial
De acuerdo con la información recabada en el sitio, hasta el momento se desconocen las causas oficiales que originaron el incendio. No se reportaron personas lesionadas.
Sin embargo, una vecina señaló que el fuego comenzó cuando un sujeto identificado como “El Willi” presuntamente se encontraba quemando cobre en el lugar, como ha ocurrido en otras ocasiones.
Tras varios minutos de labores, los bomberos lograron controlar y sofocar el incendio. La zona quedó bajo supervisión para descartar riesgos adicionales.