Incendio en arroyo de Saltillo desata alarma; vecina señala a un hombre

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 11 febrero 2026
    Incendio en arroyo de Saltillo desata alarma; vecina señala a un hombre
    De acuerdo con testimonios en el lugar, un hombre presuntamente quemaba cobre cuando comenzó el fuego en el interior del cauce. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Vecinos reportaron humo y llamas en el cauce ubicado en la colonia Universidad Pueblo, lo que movilizó a Bomberos para evitar que el fuego se extendiera a viviendas cercanas

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron la mañana de este miércoles a las calles Antonio Caso y Luis Contreras de la Fuente, en la colonia Universidad Pueblo, tras el reporte de un incendio registrado en el interior del arroyo que cruza por el sector, en Saltillo.

El siniestro fue reportado por vecinos del área, quienes observaron fuego y humo en el lugar. De inmediato se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia a través del 911, con el fin de evitar que las llamas se extendieran hacia las viviendas cercanas.

TE PUEDE INTERESAR: Vuelca tráiler con toneladas de cloro y limpiador en la carretera 57; provoca caos vial

$!Elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron maniobras durante varios minutos para controlar el fuego registrado en el arroyo que cruza por la colonia Universidad Pueblo.
Elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron maniobras durante varios minutos para controlar el fuego registrado en el arroyo que cruza por la colonia Universidad Pueblo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con la información recabada en el sitio, hasta el momento se desconocen las causas oficiales que originaron el incendio. No se reportaron personas lesionadas.

$!Tras sofocar las llamas, la zona quedó bajo supervisión para descartar riesgos adicionales y evitar que el incendio se reavivara.
Tras sofocar las llamas, la zona quedó bajo supervisión para descartar riesgos adicionales y evitar que el incendio se reavivara. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Sin embargo, una vecina señaló que el fuego comenzó cuando un sujeto identificado como “El Willi” presuntamente se encontraba quemando cobre en el lugar, como ha ocurrido en otras ocasiones.

Tras varios minutos de labores, los bomberos lograron controlar y sofocar el incendio. La zona quedó bajo supervisión para descartar riesgos adicionales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
incendios
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Otra isla para la fantasía

Otra isla para la fantasía
true

Julio Scherer y la reversa para Ramírez Cuevas
Iyané: el regreso del guardián del desierto

Iyané: el regreso del guardián del desierto
Los precios de vivienda en Saltillo ya alcanzan los 55 millones de pesos en las zonas más exclusivas de la ciudad.

Saltillo: Ofertan casas hasta en 55 mdp; mercado no está inflado, consideran valuadores
Desde que asumió el cargo en octubre, se ha reunido con políticos europeos de extrema derecha, ha criticado los procesos judiciales en virtud de las antiguas leyes contra la incitación al odio.

Trump se alía oficialmente con la extrema derecha europea en ataques a políticas migratorias
La directiva del club continúa con el armado del equipo rumbo a la próxima campaña de la LMB.

Saraperos de Saltillo refuerza su roster con Patrick Mazeika, Deolis Guerra y Matthew Batten
Algunos confían ahora en ellos para tomar decisiones más arriesgadas.

Sintiéndose “amateurs” en la planificación de la jubilación, pidieron ayuda a la IA
Un nuevo estudio a gran escala aporta pruebas de los beneficios cognitivos del café y el té, si tienen cafeína y se consumen con moderación.

De 2 a 3 tazas de café al día pueden reducir el riesgo de demencia, pero no si es descafeinado