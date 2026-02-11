Incendio en arroyo de Saltillo desata alarma; vecina señala a un hombre

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron la mañana de este miércoles a las calles Antonio Caso y Luis Contreras de la Fuente, en la colonia Universidad Pueblo, tras el reporte de un incendio registrado en el interior del arroyo que cruza por el sector, en Saltillo.

El siniestro fue reportado por vecinos del área, quienes observaron fuego y humo en el lugar. De inmediato se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia a través del 911, con el fin de evitar que las llamas se extendieran hacia las viviendas cercanas.

