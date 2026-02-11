Vuelca tráiler con toneladas de cloro y limpiador en la carretera 57; provoca caos vial

Saltillo
/ 11 febrero 2026
    Vuelca tráiler con toneladas de cloro y limpiador en la carretera 57; provoca caos vial
    Elementos de la Guardia Nacional cerraron la circulación en el kilómetro 233 para permitir las maniobras de retiro y limpieza. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

La circulación fue cerrada durante la madrugada mientras se retiraba la unidad y se limpiaba la carretera tras el derrame de mercancía

Durante varias horas se vio afectada la circulación en la carretera 57, a la altura del kilómetro 233, en el tramo con dirección de Matehuala a Saltillo, tras un accidente ocurrido minutos después de la medianoche de este miércoles.

El percance involucró a un tractocamión que presuntamente circulaba a exceso de velocidad. El operador perdió el control de la unidad de carga, la cual transportaba toneladas de productos de limpieza, entre ellos Fabuloso y cloro, mercancía que quedó esparcida sobre la cinta asfáltica.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: acelerado cae a barranco tras maniobra en las curvas de Landín

$!Toneladas de cloro y limpiador quedaron regadas en el tramo Matehuala–Saltillo tras la volcadura.
Toneladas de cloro y limpiador quedaron regadas en el tramo Matehuala–Saltillo tras la volcadura. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Tras el accidente, personal de la Guardia Nacional acudió al sitio para tomar conocimiento de los hechos y se tomó la decisión de cerrar la vialidad mientras se realizaban las maniobras con grúas y las labores de limpieza.

$!Las labores de limpieza se prolongaron hasta el amanecer, cuando finalmente se reabrió la circulación en ambos sentidos.
Las labores de limpieza se prolongaron hasta el amanecer, cuando finalmente se reabrió la circulación en ambos sentidos. FOTO: CORTESÍA

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) brindaron atención al operador, quien presentó golpes diversos, sin que fuera necesario su traslado a un hospital. Asimismo, se dio aviso a la aseguradora y a la línea de transporte sobre lo ocurrido.

Fue con los primeros rayos del sol cuando concluyeron las labores de limpieza y la circulación fue restablecida en ambos sentidos de la carretera.

