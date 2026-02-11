Vuelca tráiler con toneladas de cloro y limpiador en la carretera 57; provoca caos vial

Durante varias horas se vio afectada la circulación en la carretera 57, a la altura del kilómetro 233, en el tramo con dirección de Matehuala a Saltillo, tras un accidente ocurrido minutos después de la medianoche de este miércoles.

El percance involucró a un tractocamión que presuntamente circulaba a exceso de velocidad. El operador perdió el control de la unidad de carga, la cual transportaba toneladas de productos de limpieza, entre ellos Fabuloso y cloro, mercancía que quedó esparcida sobre la cinta asfáltica.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: acelerado cae a barranco tras maniobra en las curvas de Landín