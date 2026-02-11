Vuelca tráiler con toneladas de cloro y limpiador en la carretera 57; provoca caos vial
La circulación fue cerrada durante la madrugada mientras se retiraba la unidad y se limpiaba la carretera tras el derrame de mercancía
Durante varias horas se vio afectada la circulación en la carretera 57, a la altura del kilómetro 233, en el tramo con dirección de Matehuala a Saltillo, tras un accidente ocurrido minutos después de la medianoche de este miércoles.
El percance involucró a un tractocamión que presuntamente circulaba a exceso de velocidad. El operador perdió el control de la unidad de carga, la cual transportaba toneladas de productos de limpieza, entre ellos Fabuloso y cloro, mercancía que quedó esparcida sobre la cinta asfáltica.
Tras el accidente, personal de la Guardia Nacional acudió al sitio para tomar conocimiento de los hechos y se tomó la decisión de cerrar la vialidad mientras se realizaban las maniobras con grúas y las labores de limpieza.
Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) brindaron atención al operador, quien presentó golpes diversos, sin que fuera necesario su traslado a un hospital. Asimismo, se dio aviso a la aseguradora y a la línea de transporte sobre lo ocurrido.
Fue con los primeros rayos del sol cuando concluyeron las labores de limpieza y la circulación fue restablecida en ambos sentidos de la carretera.