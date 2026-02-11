Trump se alía oficialmente con la extrema derecha europea en ataques a políticas migratorias

Mientras Donald Trump redoblaba su guerra de palabras contra la Unión Europea y la OTAN en las últimas semanas, una alta funcionaria del Departamento de Estado, Sarah B. Rogers, atacaba públicamente las políticas sobre discurso de odio e inmigración de supuestos aliados de Estados Unidos y promovía partidos de extrema derecha en el extranjero.

Se podría decir que Rogers se ha convertido en la cara visible de la creciente hostilidad de la administración Trump hacia las democracias liberales europeas.

Desde que asumió el cargo en octubre, se ha reunido con políticos europeos de extrema derecha, ha criticado los procesos judiciales en virtud de las antiguas leyes contra la incitación al odio y ha alardeado en línea de las sanciones impuestas a quienes critican la incitación al odio y la desinformación en las grandes plataformas tecnológicas estadounidenses.

Rogers es subsecretaria de Estado para diplomacia pública, uno de los diez cargos más importantes del Departamento de Estado que se creó en 1999 para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y el público extranjero, a diferencia de los gobiernos y diplomáticos extranjeros.

Rogers, sin embargo, parece estar preocupada por ganarse a un sector particular de la opinión pública extranjera.

Sus recientes publicaciones en Twitter/X incluyen una caracterización de los inmigrantes en Alemania como “ hordas de violadores bárbaros “, un comentario sobre Suecia que aparentemente vincula la violencia sexual con la política de inmigración (“Si a su gobierno le importara la ‘seguridad de las mujeres’, tendría una política migratoria diferente”), y la recitación de la opinión de que “los defensores de la inmigración ilimitada del tercer mundo han controlado durante mucho tiempo una parte desproporcionada de la producción oficial de conocimiento”.

En sus publicaciones en redes sociales, Rogers escribió que sería difamatorio llamar a su publicación sobre los migrantes alemanes una descripción de todos los ‘migrantes alemanes’. En cambio, describe a quienes agredieron a cientos de víctimas en Colonia, y que, entre las pocas opciones de vocabulario disponibles, ‘horda de violadores bárbaros’ es una forma razonable de describir a los atacantes de Colonia, y ciertamente no debería ser ilegal decirlo.

Rogers agregó que el contexto del comentario sobre Suecia fue “una serie de compromisos mediáticos en los que se ofreció la ‘seguridad de las mujeres’ como excusa para censurar Internet”, y que por “‘producción oficial de conocimiento’ me refiero a medios de prestigio, la academia, ONG clave y sus financiadores burocráticos”.

Los observadores expertos de la extrema derecha europea dijeron que comentarios como el de Rogers reflejaban una decisión de la administración Trump de apoyar esos movimientos.

Léonie de Jonge, profesora de investigación sobre extremismo de extrema derecha en la Universidad de Tubinga, que ha publicado una extensa investigación sobre la extrema derecha europea, dijo: “La administración Trump tiene un interés personal en fortalecer los movimientos antidemocráticos en el extranjero, ya que hacerlo ayuda a promover su propia agenda al tiempo que otorga legitimidad a estos actores y sus actividades”.

Georgios Samaras, profesor de políticas públicas en el King’s College de Londres, quien ha publicado una extensa investigación sobre la extrema derecha europea, afirmó que, tras los disturbios del 6 de enero en el Capitolio, el desprecio de Trump por las instituciones tradicionales dejó de ser táctico y se convirtió en una identidad de gobierno. Durante los cuatro años que pasó fuera de la Casa Blanca, se consolidó hasta convertirse en una postura que trata la restricción, el escrutinio y el pluralismo como enemigos.

Samaras añadió: «Su simpatía por los movimientos de extrema derecha en Europa se inscribe en esa misma lógica. Es exportación cultural y proyección de poder».

Desde que asumió su cargo, Rogers ha tendido una mano amistosa a la extrema derecha europea.

La semana pasada, el Financial Times informó que Rogers se había reunido con partidos de oposición de derecha en toda Europa con la misión de “financiar centros de estudios y organizaciones benéficas alineados con MAGA en toda Europa”.

El periódico citó a un miembro de alto rango del partido Reformista de extrema derecha del Reino Unido que había asistido a una de esas reuniones y dijo que Rogers “tenía un fondo secreto del Departamento de Estado para hacer funcionar cosas al estilo Maga en varios lugares” y estaba ansioso por “financiar organizaciones europeas para socavar las políticas gubernamentales”.

El 13 de diciembre se reunió con el parlamentario de Alternativa para Alemania (AfD) Markus Frohnmaier, según una publicación en la cuenta X de Frohnmaier.

Según la traducción que hizo X de la publicación de Frohnmaier, su “intercambio con la subsecretaria Sarah Rogers sobre la nueva estrategia de seguridad nacional de la administración Trump ha dejado claro que Washington está buscando un socio alemán fuerte”.

El 14 de diciembre, ante las críticas por su reunión con Frohnmaier, Rogers escribió : «A diferencia del gobierno ruso (y del actual gobierno alemán), AfD adoptó una postura anticensura en su reunión conmigo la semana pasada. Una de las razones por las que están ganando popularidad en Alemania».

Rogers declaró: «El Sr. Frohnmaier es el portavoz de política exterior del partido político más popular de Alemania. Presenta las posiciones de política exterior de la AfD en el Bundestag y es a quien los medios alemanes llaman cuando necesitan una declaración política de la AfD. Por esta razón, hablamos con él en su calidad de funcionario para comprender las posiciones de la AfD».

En 2019, Der Spiegel informó que Frohnmaier fue objeto de un documento de estrategia “enviado desde la Duma rusa a los niveles más altos de liderazgo de la administración presidencial”, que abogaba por apoyar su candidatura en las elecciones federales alemanas de 2017, sobre la base de que “tendremos nuestro propio diputado absolutamente controlado en el Bundestag”.

Frohnmaier ha visitado con frecuencia Rusia y Crimea, ocupada por Rusia, desde que fue invadida en 2014. En 2016, según se informa, asistió al Foro Económico Internacional de Yalta en Yalta, en la costa sur de la península de Crimea, donde conoció a su esposa, Daria, que entonces escribía para el periódico progubernamental ruso Izvestia.

Sobre los vínculos rusos de Frohnmaier, Rogers dijo: “Las acusaciones de procedencia ambigua de que varios medios y figuras políticas son ‘activos rusos’ han sido un elemento fijo de la política occidental desde 2016”, y: “Busqué orientación dentro del Departamento de Estado y determiné” que las afirmaciones de vínculos rusos “no estaban fundamentadas y, en cualquier caso, no eran un impedimento para una reunión”.

En 2019, Frohnmaier le dijo a la BBC que no estaba controlado por Rusia y que los documentos citados por Der Spiegel eran “falsos”.

Cuando se le preguntó si esto significaba que ella cuestionaba los informes sobre esos vínculos, Rogers escribió: “No niego la existencia de los informes de Der Spiegel, pero formé la opinión, con base en la orientación, de que la acusación en los informes (‘controlada’ por Rusia) permaneció sin fundamento en los siete años desde que surgió”.

El Estado alemán ha determinado que AfD representa una amenaza para la democracia. El pasado mes de mayo, la agencia de inteligencia nacional alemana, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), calificó a AfD como una fuerza de “extremista de derecha confirmada”, lo que le permitió intensificar la vigilancia del partido.

Esa designación provocó críticas inmediatas de la administración Trump, incluido el jefe de Rogers, Marco Rubio, quien la calificó de “ tiranía disfrazada “. A principios de año, J. D. Vance aprovechó un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich para criticar duramente a Alemania por el llamado “cortafuegos”, que ha llevado a los partidos mayoritarios a negarse a formar coaliciones con grupos de extrema derecha.

El desafío legal de AfD a esta designación sigue en curso .

En su reunión con la AfD, Rogers siguió los pasos de su predecesor, Darren Beattie, quien era subsecretario interino en octubre pasado, cuando también publicó sobre una reunión con Fronhmaier, diciendo que habían discutido “prioridades compartidas sobre intercambio cultural y migración”.

Beattie fue despedido como redactor de discursos en la primera administración de Trump después de asistir a una reunión de supremacistas blancos y hablar en un panel junto al comentarista nacionalista blanco Peter Brimelow.

En una publicación de 2024 en X, Beattie escribió: «Para que las cosas funcionen, los hombres blancos competentes deben estar al mando. Desafortunadamente, toda nuestra ideología nacional se basa en mimar los sentimientos de las mujeres y las minorías, y en desmoralizar a los hombres blancos competentes».

Actualmente figura en el sitio web del Departamento de Estado como “Funcionario superior de la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales”.

Samaras afirmó que los contactos entre la administración y partidos como AfD «funcionan como legitimación. También muestran una alineación transatlántica entre la extrema derecha estadounidense y la extrema derecha alemana que no debe subestimarse, especialmente dado el lugar que ocupa Alemania en el poder europeo y en la memoria del fascismo».

Rogers también ha amplificado los mensajes de los activistas de extrema derecha en el Reino Unido, a veces reproduciendo sus narrativas preferidas.

El 24 de enero, publicó una captura de pantalla de una transmisión de GB News y el titular: «La Policía Metropolitana prohíbe la marcha ‘Camina con Jesús’ para evitar provocar a la comunidad musulmana local». Subtituló el texto: «A medida que la migración masiva perturba las sociedades, las libertades políticas liberales salen perdiendo», y añadió: «La libertad de reunión en el Reino Unido es un ejemplo recurrente».

Esa marcha fue organizada por UKIP , un partido de extrema derecha que, desde el Brexit, ha sido acusado de convertirse en un partido político islamófobo. Según informes, sus organizadores describieron la manifestación como una “cruzada”, instando a sus simpatizantes a “recuperar Whitechapel de los islamistas”.

El intento anterior del UKIP de organizar una marcha en el distrito londinense de Tower Hamlets, con una mayoría musulmana, el pasado octubre se denominó “La Gira de las Deportaciones Masivas”. La Policía Metropolitana invitó expresamente al UKIP a realizar su marcha en otra zona de la ciudad.

Al preguntársele sobre sus comentarios sobre la marcha de Tower Hamlets, Rogers respondió por correo electrónico: «Mi tuit combinaba referencias a dos marchas: una de protesta contra la política migratoria y otra de evangelización cristiana «Camina con Jesús». Entendí que ambas marchas fueron organizadas por el UKIP, y que los comentaristas de izquierda antiliberal podrían considerar que el UKIP no merece el derecho a la libertad de reunión».

Otras acciones de Rogers sugieren que las quejas de la extrema derecha en el exterior han influido en la postura de Estados Unidos hacia sus supuestos aliados.

Rogers también ha sido el rostro de la imposición por parte de la nueva administración de sanciones de visas a miembros de lo que ella y Marco Rubio han descrito como el “complejo industrial de la censura”, individuos que también han atraído la ira de Elon Musk y republicanos de alto perfil.

Al hacerlo, ha revelado que la Ley de Servicios Digitales Europea (DSA) y la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido (OSA) también están en la mira de la administración, como también informó el Financial Times.

El 23 de diciembre, Rubio anunció sanciones de visado para “cinco personas” que, según él, habían intentado “coaccionar a las plataformas estadounidenses para que censuren, desmoneticen y supriman los puntos de vista estadounidenses a los que se oponen”, y cuyo “ingreso, presencia o actividades en Estados Unidos tienen consecuencias potencialmente graves y adversas para la política exterior de Estados Unidos”.

Rogers pronto nombró a esos individuos en un hilo en X, donde junto con acusaciones sobre sus acciones, caracterizó a la DSA y la OSA como esfuerzos para “expandir la censura en Europa y alrededor del mundo”.

Una de las personas nombradas fue Imran Ahmed, director ejecutivo del Centro para la Lucha contra el Odio Digital (CCDH) y residente permanente de Estados Unidos, a quien Rogers acusó de ser un “ colaborador clave en el esfuerzo de la Administración Biden por utilizar al gobierno como arma contra los ciudadanos estadounidenses”.

Ese mismo día, Rogers añadió un emoji de árbol de Navidad a una publicación republicada del productor de medios británico Alex Webster, que mostraba una foto digitalmente alterada de Rogers con un gorro de Papá Noel y la leyenda: “Hola McSweeney. Feliz Navidad”, una aparente referencia a Morgan McSweeney, entonces jefe de gabinete del primer ministro británico, Keir Starmer, y exdirector del CCDH.

Ambas publicaciones se convirtieron en elementos incluidos en una demanda presentada en Nochebuena por Imran Ahmed, que nombró a Rogers como acusado junto con otros funcionarios de Trump, incluido Rubio.

El 24 de diciembre, la jueza federal Roberta A. Kaplan emitió una orden de restricción temporal que impide la deportación de Ahmed.

El 22 de enero, un abogado del Departamento de Justicia que representa a los acusados de la administración Trump, incluido Rogers, pidió a Kaplan en una presentación que retrasara el descubrimiento y anunció que la defensa disputaría la sede y la jurisdicción del tribunal.

En una declaración, Ahmed escribió: «Estados Unidos es una gran nación construida sobre leyes, con controles y contrapesos para garantizar que el poder nunca alcance la supremacía desenfrenada que conduce a la tiranía». Añadió: «Creo en este sistema y me enorgullece llamar a este país mi hogar. No permitiré que me alejen de mi labor de toda la vida: luchar para proteger a los niños del daño de las redes sociales y frenar el antisemitismo en línea».

Las sanciones de visas llegaron apenas una semana después de que el senador de extrema derecha de Missouri, Eric Schmitt, escribiera directamente a Rogers sobre la OSA y la DSA, caracterizándolas como “un intento a gran escala de controlar el discurso público estadounidense, que busca imponer restricciones ideológicas de extrema izquierda a nuestra nación desde el extranjero”.

Schmitt alentó las restricciones de visados contra “los apparatchiks de este régimen de censura global” y pidió específicamente “al Departamento de Estado que considere revocar los visados de los censores extranjeros, como Imran Ahmed, quien, según se informa, está aquí con un visado”.

Se informó anteriormente que Schmitt empleó en febrero pasado a Nate Hochman, objeto de una serie de escándalos por sus conexiones con la extrema derecha, incluido su despido de la fallida campaña presidencial de Ron DeSantis después de hacer un video que contenía imágenes neonazis y luego difundir teorías conspirativas de extrema derecha en un grupo de expertos vinculado a Marco Rubio.

Samaras, el académico del KCL, dijo que las declaraciones de Rogers y el acercamiento del gobierno de Estados Unidos deberían verse como estratégicos.

Si el Proyecto 2025 es un modelo nacional, esta es la versión exportable.

Ataque a los gobiernos europeos, desestabilice, apoye a las fuerzas más reaccionarias y aumentará las probabilidades de un cambio electoral que beneficie a la extrema derecha en Francia, Alemania, el Reino Unido, España y otros lugares.