Saltillo: Ofertan casas hasta en 55 mdp; mercado no está inflado, consideran valuadores

En medio de los precios de la vivienda en Saltillo que alcanzan hasta los 55 millones de pesos, Francisco Padilla Saucedo, vicepresidente del Colegio de Valuadores de Coahuila, descartó la existencia de una burbuja inmobiliaria o de valores inflados. El especialista explicó que los valores actuales de las viviendas responden directamente a la realidad de una zona metropolitana que ha registrado un crecimiento acelerado en las últimas décadas. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Doblega inflación el encarecimiento de la vivienda en el último año “No es que los precios estén inflados, sino que corresponden a las condiciones del mercado; mientras esos inmuebles se vendan, están dentro de su valor real”, afirmó el también docente de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). Padilla Saucedo detalló que en 1980 la zona conurbada contaba con aproximadamente 250 mil habitantes, mientras que actualmente la cifra alcanza 1.1 millones de personas, lo que implica que la población se cuadruplicó en un periodo de 40 años. “Somos una ciudad con una amplia oferta de empleo; eso genera migración, crecimiento urbano y, en consecuencia, una mayor demanda de terrenos, viviendas y servicios”, señaló el arquitecto. HASTA EN 55 MILLONES DE PESOS VANGUARDIA constató que en Saltillo se ofertan actualmente viviendas cuyo valor supera los 50 millones de pesos.

En el portal Nocnok Inmuebles se encuentra a la venta una residencia con un precio de 55 millones de pesos, ubicada en la zona de Los González. El inmueble cuenta con tres recámaras, seis baños, 850 metros cuadrados de construcción y un terreno de 2 mil 500 metros cuadrados, además de alberca, tres terrazas, TV room, paneles solares, cava y lavandería, entre otras amenidades. Asimismo, en el fraccionamiento Loma Blanca se comercializa una vivienda de cuatro recámaras, seis baños, alberca y palapa, con 900 metros cuadrados de terreno y 840 de construcción, con un valor de 33 millones de pesos. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: se disparan 30% precios de viviendas en tan sólo tres años Otra oferta registrada en semanas recientes corresponde a una casa ubicada en Villas de San Miguel, con cuatro habitaciones, cinco baños, alberca y sauna, así como 780 metros cuadrados de terreno y 850 de construcción, cuyo precio asciende a 35 millones de pesos. Al respecto, Padilla Saucedo explicó que estos precios se sustentan en el valor del suelo, la infraestructura de los fraccionamientos y la calidad de los acabados de construcción. En desarrollos habitacionales de nivel residencial plus, como Loma Blanca, los terrenos tienen una superficie mínima de 800 metros cuadrados, con valores que alcanzan los 10 mil pesos por metro cuadrado únicamente por concepto de tierra. El especialista señaló que las zonas norte y noreste de Saltillo concentran la mayor demanda debido a su equipamiento urbano y cercanía con centros educativos.

“El hecho de que los colegios y universidades se ubiquen en el noreste impacta directamente en la deseabilidad del suelo para uso habitacional. Para muchas familias resulta más cómodo vivir cerca de los centros educativos”, explicó. Padilla Saucedo indicó que las propiedades con precios de hasta 5 millones de pesos presentan una rotación mucho más rápida en el mercado, principalmente porque pueden adquirirse mediante créditos hipotecarios o esquemas de financiamiento mixto con instituciones bancarias. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: ¿Buscas tu primera casa? Esto es lo que debes saber antes de comprar En contraste, el mercado se vuelve más complejo cuando las viviendas superan los 10 o 15 millones de pesos, ya que los compradores potenciales suelen optar por adquirir un terreno y construir una vivienda a la medida, en lugar de comprar una casa terminada. INVERSIÓN SEGURA EN SUELO El vicepresidente del Colegio de Valuadores destacó que la inversión en suelo continúa siendo una de las opciones más rentables en México, debido a la plusvalía natural que adquieren los terrenos con el paso del tiempo. Como ejemplo, mencionó el caso del fraccionamiento Punta Bosque, en Saltillo, donde hace cinco años el metro cuadrado se cotizaba en 6 mil 500 pesos y actualmente alcanza los 12 mil pesos.