Saraperos de Saltillo refuerza su roster con Patrick Mazeika, Deolis Guerra y Matthew Batten

Saraperos
/ 10 febrero 2026
    La directiva del club continúa con el armado del equipo rumbo a la próxima campaña de la LMB. FOTOS: SARAPEROS DE SALTILLO

La Nave Verde confirmó la llegada de los tres jugadores con experiencia en Grandes Ligas y recorrido en ligas invernales y en la LMB

El Club de Beisbol Saraperos de Saltillo anunció la incorporación de tres jugadores con recorrido internacional para la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol. Se trata del receptor Patrick Mazeika, el lanzador derecho Deolis Guerra y el infielder Matthew Batten, movimientos con los que la directiva busca sumar profundidad y experiencia a distintas áreas del roster.

Mazeika llega a Saltillo después de dos campañas exitosas en la LMB. El receptor, nacido en Springfield, Massachusetts, tuvo participación en Grandes Ligas con los Mets de Nueva York durante 2021 y 2022, experiencia que más tarde trasladó al circuito mexicano. En 2024 y 2025 formó parte de los Diablos Rojos del México, con quienes fue campeón en ambas temporadas. Bateador zurdo, Mazeika se ha distinguido por su manejo del pitcheo y una defensiva constante detrás del plato, cualidades que Saraperos considera clave para el equilibrio del equipo.

En el cuerpo de lanzadores regresa un viejo conocido. Deolis Guerra, derecho originario de San Félix, Venezuela, volverá a vestir el uniforme saltillense tras un recorrido que combina experiencia en Grandes Ligas, invierno venezolano y LMB. Guerra lanzó en la Gran Carpa entre 2015 y 2021 con organizaciones como Piratas de Pittsburgh, Ángeles de Los Ángeles, Cerveceros de Milwaukee y Atléticos de Oakland.

Su debut en la liga mexicana fue precisamente con Saraperos en 2024; a mitad de la temporada 2025 pasó a Diablos Rojos del México. Durante el invierno participó con Tigres de Aragua y ahora se integra de nuevo al bullpen del equipo del sarape, con la expectativa de aportar estabilidad en entradas intermedias y finales.

El tercer refuerzo es Matthew Batten, infielder nacido en Shelton, Connecticut, que puede desempeñarse en el campo corto. Batten es bateador derecho de contacto y cuenta con experiencia en Grandes Ligas, donde jugó de 2022 a 2024 con los Padres de San Diego. En 2025 militó en Triple A con los Gwinnett Stripers, sucursal de los Bravos de Atlanta, temporada en la que conectó 11 cuadrangulares, produjo 36 carreras y se robó 12 bases. Su actividad se mantuvo durante el invierno en la liga de Puerto Rico con los Leones de Ponce.

Con estas incorporaciones, Saraperos de Saltillo apuesta por un plantel con mezcla de trayectoria, versatilidad defensiva y opciones tanto en el pitcheo como en la ofensiva, de cara a una campaña en la que el club busca ser competitivo desde el arranque.

