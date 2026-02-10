Saraperos de Saltillo refuerza su roster con Patrick Mazeika, Deolis Guerra y Matthew Batten

El Club de Beisbol Saraperos de Saltillo anunció la incorporación de tres jugadores con recorrido internacional para la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol. Se trata del receptor Patrick Mazeika, el lanzador derecho Deolis Guerra y el infielder Matthew Batten, movimientos con los que la directiva busca sumar profundidad y experiencia a distintas áreas del roster.

Mazeika llega a Saltillo después de dos campañas exitosas en la LMB. El receptor, nacido en Springfield, Massachusetts, tuvo participación en Grandes Ligas con los Mets de Nueva York durante 2021 y 2022, experiencia que más tarde trasladó al circuito mexicano. En 2024 y 2025 formó parte de los Diablos Rojos del México, con quienes fue campeón en ambas temporadas. Bateador zurdo, Mazeika se ha distinguido por su manejo del pitcheo y una defensiva constante detrás del plato, cualidades que Saraperos considera clave para el equilibrio del equipo.

