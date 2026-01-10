Incendio en casa abandonada de Ramos Arizpe moviliza a bomberos durante la madrugada
Vecinos denunciaron que el inmueble ya se ha incendiado en otras ocasiones y representa un riesgo para la zona
RAMOS ARIZPE, COAH.- Un incendio en una casa habitación fue atendido alrededor de las 2:00 de la madrugada de este sábado por elementos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe, en la colonia Cañadas del Mirador.
El siniestro se registró en un inmueble ubicado en la calle Cañada Palo Blanco número 820, señalado por vecinos como una vivienda aparentemente abandonada, aunque cuenta con propietario.
Al lugar acudieron cuerpos de emergencia, quienes realizaron las maniobras necesarias para controlar y sofocar el fuego, evitando que las llamas se propagaran a predios y domicilios contiguos.
De acuerdo con la información recabada, el inmueble es habitado por Cipriano Castillo Martínez, de 43 años de edad, quien presenta problemas de consumo de sustancias tóxicas y presuntamente permite el ingreso de otras personas para realizar dichas prácticas en el lugar.
Las autoridades informaron que se desconoce el origen del incendio, ya que en el interior del domicilio únicamente se localizó basura diversa. El caso quedó bajo seguimiento por parte de Protección Civil para el deslinde de responsabilidades.
Vecinos del sector señalaron que no es la primera vez que el inmueble se incendia y aseguraron haber presentado previamente denuncias y quejas contra el propietario, al considerar que la situación representa un riesgo constante e insostenible para la comunidad.