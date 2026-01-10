Incendio en casa abandonada de Ramos Arizpe moviliza a bomberos durante la madrugada

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un incendio en una casa habitación fue atendido alrededor de las 2:00 de la madrugada de este sábado por elementos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe, en la colonia Cañadas del Mirador.

El siniestro se registró en un inmueble ubicado en la calle Cañada Palo Blanco número 820, señalado por vecinos como una vivienda aparentemente abandonada, aunque cuenta con propietario.

