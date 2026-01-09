Alertan en Saltillo por bajas temperaturas ante el frente frío 27; reiteran llamado a reforzar medidas

Saltillo
/ 9 enero 2026
    Alertan en Saltillo por bajas temperaturas ante el frente frío 27; reiteran llamado a reforzar medidas
    Para el domingo se pronostica la temperatura más baja, con una mínima de 1 grado centígrado. FOTO: CORTESÍA

Las autoridades brindarán apoyo especial a personas en situación de vulnerabilidad

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que, ante la presencia del frente frío número 27, durante este fin de semana se espera un marcado descenso en la temperatura, por lo que exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones y reportar cualquier incidente a las autoridades.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos dio a conocer que el sábado 10 de enero comenzará la disminución térmica, con una temperatura mínima de 5 grados centígrados. Para el domingo se prevé un descenso más pronunciado, con una mínima de 1 grado, mientras que el lunes la temperatura mínima será de 2 grados centígrados.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo refuerza apoyo al campo ante frentes fríos y proyecta inversión millonaria para 2026

Francisco Martínez Ávalos, director de la dependencia, señaló que por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, el personal de Protección Civil y Bomberos se mantiene en alerta permanente para atender cualquier situación que pudiera presentarse, así como para brindar apoyo a personas en situación de vulnerabilidad ante las bajas temperaturas.

El funcionario exhortó a la población a no utilizar braseros, hornos o estufas para calentar el hogar, debido al alto riesgo de intoxicación. En caso de usar calentadores, recomendó verificar su correcto funcionamiento y mantener una adecuada ventilación en las viviendas para prevenir accidentes.

$!Protección Civil y Bomberos se mantienen en alerta por instrucción del alcalde Javier Díaz González.
Protección Civil y Bomberos se mantienen en alerta por instrucción del alcalde Javier Díaz González. FOTO: CORTESÍA

Asimismo, se emitieron recomendaciones generales como abrigarse adecuadamente, consumir frutas y verduras ricas en vitamina C, ingerir líquidos calientes para mantener la temperatura corporal, proteger boca y nariz al salir de espacios cálidos, así como reforzar el lavado de manos y el uso de gel antibacterial.

Protección Civil también llamó a proteger tuberías y medidores de agua utilizando periódico, plástico, cordón o tubo de hule espuma; evitar el uso de tela o cartón y dejar la carátula del medidor abierta para prevenir daños por congelamiento.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Rehabilitan espacios públicos en Santa Cristina con brigada municipal

Martínez Ávalos informó que se encuentran habilitados cinco refugios temporales para atender a personas en situación de vulnerabilidad. En la Zona Centro se localizan el Grupo Ermita AA, en Miguel Hidalgo 417, y el Refugio de los Necesitados, en Melchor Múzquiz 472. Además, operan el albergue Morir Para Empezar a Vivir, en Primo de Verdad 120, colonia Bellavista; Solo por la Gracia de Dios, en Caliche 121, colonia Loma Bonita II; y San Juan Diego, en Ojo de Agua 642, colonia Ojo de Agua.

Ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al número 9-1-1.

Temas


Frente Frío

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
SIP urge liberación de director de Vanguardia; Alianza de Medios MX se une al reclamo

SIP urge liberación de director de Vanguardia; Alianza de Medios MX se une al reclamo
Desechos útiles venezolanos

Desechos útiles venezolanos
true

Arteaga: Niños exploradores (grandes)
true

POLITICÓN: Detención de excolaborador de García Luna por desvío de recursos revive el fantasma de la ‘megadeuda’ en Coahuila
Hasta el momento se desconoce el procedimiento en su contra.

Detienen ilegalmente a Director de Vanguardia en Nuevo León
La Dirección de Desarrollo Rural apoya en acciones para cuidar a la comunidad del campo.

Saltillo refuerza apoyo al campo ante frentes fríos y proyecta inversión millonaria para 2026
La institución se convirtió en la primera escuela de Latinoamérica en integrar un robot humanoide en clases y la primera en México con un androide de manos articuladas

Saltillo: CIZ integra robots humanoide y cuadrúpedo a su modelo educativo
Manifestante sostiene una pancarta frente a la Casa Blanca denunciando la muerte de Renee Nicole Good, ocurrida el 7 de enero de 2026 durante un operativo de inmigración.

Muerte y resistencia en Mineápolis: El costo de enfrentar al ICE en la era Trump