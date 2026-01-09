Alertan en Saltillo por bajas temperaturas ante el frente frío 27; reiteran llamado a reforzar medidas

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que, ante la presencia del frente frío número 27, durante este fin de semana se espera un marcado descenso en la temperatura, por lo que exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones y reportar cualquier incidente a las autoridades.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos dio a conocer que el sábado 10 de enero comenzará la disminución térmica, con una temperatura mínima de 5 grados centígrados. Para el domingo se prevé un descenso más pronunciado, con una mínima de 1 grado, mientras que el lunes la temperatura mínima será de 2 grados centígrados.

Francisco Martínez Ávalos, director de la dependencia, señaló que por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, el personal de Protección Civil y Bomberos se mantiene en alerta permanente para atender cualquier situación que pudiera presentarse, así como para brindar apoyo a personas en situación de vulnerabilidad ante las bajas temperaturas.

El funcionario exhortó a la población a no utilizar braseros, hornos o estufas para calentar el hogar, debido al alto riesgo de intoxicación. En caso de usar calentadores, recomendó verificar su correcto funcionamiento y mantener una adecuada ventilación en las viviendas para prevenir accidentes.