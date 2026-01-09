Alertan en Saltillo por bajas temperaturas ante el frente frío 27; reiteran llamado a reforzar medidas
Las autoridades brindarán apoyo especial a personas en situación de vulnerabilidad
El Gobierno Municipal de Saltillo informó que, ante la presencia del frente frío número 27, durante este fin de semana se espera un marcado descenso en la temperatura, por lo que exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones y reportar cualquier incidente a las autoridades.
La Dirección de Protección Civil y Bomberos dio a conocer que el sábado 10 de enero comenzará la disminución térmica, con una temperatura mínima de 5 grados centígrados. Para el domingo se prevé un descenso más pronunciado, con una mínima de 1 grado, mientras que el lunes la temperatura mínima será de 2 grados centígrados.
Francisco Martínez Ávalos, director de la dependencia, señaló que por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, el personal de Protección Civil y Bomberos se mantiene en alerta permanente para atender cualquier situación que pudiera presentarse, así como para brindar apoyo a personas en situación de vulnerabilidad ante las bajas temperaturas.
El funcionario exhortó a la población a no utilizar braseros, hornos o estufas para calentar el hogar, debido al alto riesgo de intoxicación. En caso de usar calentadores, recomendó verificar su correcto funcionamiento y mantener una adecuada ventilación en las viviendas para prevenir accidentes.
Asimismo, se emitieron recomendaciones generales como abrigarse adecuadamente, consumir frutas y verduras ricas en vitamina C, ingerir líquidos calientes para mantener la temperatura corporal, proteger boca y nariz al salir de espacios cálidos, así como reforzar el lavado de manos y el uso de gel antibacterial.
Protección Civil también llamó a proteger tuberías y medidores de agua utilizando periódico, plástico, cordón o tubo de hule espuma; evitar el uso de tela o cartón y dejar la carátula del medidor abierta para prevenir daños por congelamiento.
Martínez Ávalos informó que se encuentran habilitados cinco refugios temporales para atender a personas en situación de vulnerabilidad. En la Zona Centro se localizan el Grupo Ermita AA, en Miguel Hidalgo 417, y el Refugio de los Necesitados, en Melchor Múzquiz 472. Además, operan el albergue Morir Para Empezar a Vivir, en Primo de Verdad 120, colonia Bellavista; Solo por la Gracia de Dios, en Caliche 121, colonia Loma Bonita II; y San Juan Diego, en Ojo de Agua 642, colonia Ojo de Agua.
Ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al número 9-1-1.