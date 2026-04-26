Conductor en estado de ebriedad se impacta con auto estacionado, en Saltillo

Un hombre, aparentemente bajo los efectos del alcohol, causó un aparatoso accidente automovilístico contra un vehículo de aplicación en la colonia Misión Cerritos.

No se registraron heridos; sin embargo, los daños en ambos vehículos involucrados ascienden a más de 40 mil pesos. En el percance participó una vagoneta Chevrolet, la cual circulaba por el bulevar Misión de Santa Lucía, con dirección al sur.

Aparentemente, el conductor perdió el control hacia la derecha debido al exceso de velocidad y a las condiciones en las que manejaba. El vehículo salió del camino y chocó contra un Nissan Sentra que se encontraba estacionado, del cual un pasajero había descendido momentos antes.

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Al sitio arribó una patrulla de Tránsito Municipal, cuyos elementos procedieron con el aseguramiento del probable responsable. El acusado, Gustavo Hernández, de 22 años de edad, deberá ahora afrontar cargos por daños culposos y por conducir en estado inconveniente.

El caso será turnado a la agencia investigadora del Ministerio Público del fuero común, donde se determinará su situación legal.