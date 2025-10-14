Ingresan al penal a acusado de homicidio en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 14 octubre 2025
    Ingresan al penal a acusado de homicidio en Ramos Arizpe
    José Francisco “N” fue detenido y trasladado al reclusorio varonil tras ser señalado de causar la muerte de Mario Alberto “N” en la colonia La Esmeralda. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/VANGUARDIA

José Francisco “N” fue ingresado al reclusorio varonil tras ser señalado de causar la muerte con arma de fuego de Mario Alberto “N”, de 44 años, en la colonia La Esmeralda, en Ramos Arizpe, Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: catean domicilio de Brandon ‘N’, acusado de quitarle la vida a su abuelo

Se le inició el proceso penal 1891/2025 por el delito de homicidio calificado. Durante la mañana del lunes se realizó la audiencia inicial, donde se le informó que había sido detenido mediante una orden de aprehensión. Posteriormente se le dio lectura a la denuncia, relacionada con los hechos ocurridos la noche del viernes 10 de octubre.

La investigación indica que la violencia comenzó cuando Mario Alberto acudió al domicilio de su exesposa, Marcela “N”, de 44 años, y la agredió verbalmente. José Francisco, actual pareja de Marcela y un vecino frente a la vivienda, intervino en el conflicto, durante el cual le arrojaron líquidos.

Según los informes, José Francisco ingresó armado a la vivienda y disparó a Mario Alberto en el pecho, causándole la muerte. El acusado se negó a declarar tanto en la audiencia inicial como en la de vinculación a proceso.

El juez analizó los medios de prueba presentados por las autoridades, incluidos informes de la policía municipal y testimonios de testigos, y dictó prisión preventiva oficiosa.

El Ministerio Público solicitó un plazo de tres meses para concluir la investigación y evaluar la posibilidad de iniciar el juicio correspondiente.

