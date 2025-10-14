Saltillo: catean domicilio de Brandon ‘N’, acusado de quitarle la vida a su abuelo

El domicilio de Brandon “N”, acusado del homicidio de su abuelo en la colonia Bellavista, al sur de Saltillo, fue cateado por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: en curso investigación contra nieto que mató a su abuelo en robo en la Bellavista

La orden fue emitida por un juez de la sala penal número seis, quien autorizó al agente del Ministerio Público del área de homicidios y a detectives ingresar al inmueble ubicado en la calle Heroico Colegio Militar y Carlos Fuero. El objetivo del cateo es localizar el cuchillo presuntamente utilizado por el agresor para privar de la vida a su abuelo, Ramón “N”, de 63 años, así como recuperar el monto de lo robado, que servirán como evidencia para que se dicte sentencia en su contra.

De acuerdo con las investigaciones, el probable responsable habría consumido drogas antes de acudir al negocio de su abuelo, una papelería y mercería ubicada en el cruce de Morelos y Miguel Cárdenas Valdez.