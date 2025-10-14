Saltillo: catean domicilio de Brandon ‘N’, acusado de quitarle la vida a su abuelo

Saltillo
/ 14 octubre 2025
    Saltillo: catean domicilio de Brandon ‘N’, acusado de quitarle la vida a su abuelo
    La policía busca el cuchillo que habría sido utilizado para privar de la vida a Ramón “N”, de 63 años, y recuperar objetos robados como evidencia.

Autoridades catearon la vivienda del presunto responsable del homicidio en la colonia Bellavista para localizar el arma utilizada y recuperar evidencia

El domicilio de Brandon “N”, acusado del homicidio de su abuelo en la colonia Bellavista, al sur de Saltillo, fue cateado por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: en curso investigación contra nieto que mató a su abuelo en robo en la Bellavista

$!Brandon “N” presuntamente consumió drogas antes de acudir al negocio de su abuelo, donde cometió el ataque que le costó la vida.
Brandon “N” presuntamente consumió drogas antes de acudir al negocio de su abuelo, donde cometió el ataque que le costó la vida. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/VANGUARDIA

La orden fue emitida por un juez de la sala penal número seis, quien autorizó al agente del Ministerio Público del área de homicidios y a detectives ingresar al inmueble ubicado en la calle Heroico Colegio Militar y Carlos Fuero.

El objetivo del cateo es localizar el cuchillo presuntamente utilizado por el agresor para privar de la vida a su abuelo, Ramón “N”, de 63 años, así como recuperar el monto de lo robado, que servirán como evidencia para que se dicte sentencia en su contra.

$!Tras herir a su abuelo, el presunto agresor huyó del lugar, pero minutos después fue detenido por la policía municipal de Saltillo.
Tras herir a su abuelo, el presunto agresor huyó del lugar, pero minutos después fue detenido por la policía municipal de Saltillo. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/VANGUARDIA

De acuerdo con las investigaciones, el probable responsable habría consumido drogas antes de acudir al negocio de su abuelo, una papelería y mercería ubicada en el cruce de Morelos y Miguel Cárdenas Valdez.

$!Personal de la Agencia de Investigación Criminal realizó un cateo en la vivienda del presunto responsable del homicidio de su abuelo en la colonia Bellavista.
Personal de la Agencia de Investigación Criminal realizó un cateo en la vivienda del presunto responsable del homicidio de su abuelo en la colonia Bellavista. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/VANGUARDIA

En el lugar, primero golpeó a la víctima en la nuca y posteriormente lo hirió por la espalda con un cuchillo, provocándole la muerte. Tras el ataque, Brandon “N” huyó del sitio, pero minutos después fue asegurado por la policía municipal de Saltillo y trasladado a la comisaría de seguridad.

Temas


Crimen Organizado
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Habitantes de Saltillo expresaron desconocer la supuesta mutación del virus y mostraron dudas sobre la seguridad de las nuevas vacunas que aplicará la Secretaría de Salud.

Saltillo: dudan saltillenses de volver a vacunarse contra el Covid-19 ante mutación
El fallo judicial frena temporalmente la entrega de carbón a las termoeléctricas de Nava, Coahuila.

Coahuila: Poder Judicial ordena suspender contrato millonario de carbón con CFE
La más reciente capacitación se realizó en el Rabbit Spk, ubicado al norte de la ciudad.

Saltillo impulsa programa ‘Fiesta Segura’; van 200 colaboradores capacitados

La señora Yolanda, de 68 años y residente del Callejón de Miraflores, ha sido víctima de señalamientos falsos en redes sociales que la vinculan con desapariciones de menores en la zona.

Saltillo: mujer de 68 años es acosada de manera anónima en redes sociales
Jorge Reyes, presidente de Coparmex Laguna, alertó que las recientes reformas laborales no diferencian entre pequeñas y grandes empresas.

Coparmex Laguna advierte que reformas laborales ponen en riesgo a 8 de cada 10 empresas
Se trabaja en un tramo que comprende 610 metros lineales de tuberías, que serán repuestas.

Avanza obra hidráulica en la colonia Occidental de Frontera

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
García Harfuch: Buena racha

García Harfuch: Buena racha