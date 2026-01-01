Ingresan al penal a chofer de la ruta 7A que se atravesó al tren en Saltillo

El percance tuvo lugar el pasado 30 de diciembre a las 8:30 de la mañana, en el cruce de las calles Lerdo de Tejada y Fernando Proal, en la colonia Panteones.

Este primero de enero, fuentes internas, informaron el traslado e ingreso al centro penitenciario de Julio Gerardo, de 48 años, quien se desempeñaba como conductor de un camión de la ruta 7A. Esta medida legal es consecuencia de las cinco denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado por parte de las personas que resultaron lesionadas durante un accidente vial ocurrido a finales de diciembre.

Según los reportes, el chofer actuó de manera imprudente al intentar cruzar las vías del tren justo en el momento en que la locomotora transitaba por el lugar, provocando el choque contra el camión de pasajeros.

A raíz del accidente, el sistema de emergencias 911 recibió decenas de llamadas de auxilio, lo que derivó en la movilización de elementos del cuerpo de bomberos de Saltillo, personal de la Secretaría de Salud y ambulancias de la Cruz Roja. En el sitio se confirmó que 10 personas resultaron heridas y fueron trasladadas para su atención médica a la clínica número dos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sobre la situación legal del detenido, se detalló lo siguiente:

De las denuncias presentadas, tres son por daños graves (cicatrices) y dos por afectaciones leves. No se registraron fallecimientos y ninguno de los lesionados se reporta en estado de gravedad.

El chofer, Julio Gerardo, fue detenido el mismo día del incidente bajo señalamientos de falta de pericia e irresponsabilidad.

Las autoridades han indicado que se procederá a la cancelación definitiva de su tarjetón como conductor de transporte público.