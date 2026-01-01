Coahuila: con enero llegan las inscripciones a gimnasios: ¿cómo hacer para conservar el hábito?

Como incentivo, MTNT lanzó una promoción de inscripción gratis en ciertos planes mensuales durante enero a las personas que mencionen esta nota. El gimnasio cuenta con áreas especializadas de fuerza y cardio, regaderas, estacionamiento gratuito, clases funcionales y horarios amplios, desde las 5:00 horas hasta las 23:00 horas.

En el gimnasio MTNT, ubicado en Rufino Tamayo #45, colonia Alpes, el inicio de año suele traer un repunte de visitantes. La encargada del lugar explicó que, si bien el interés crece en enero, es importante que las personas encuentren horarios y rutinas que se adapten a su día a día para no abandonar el entrenamiento.

Con el arranque del año, los gimnasios de Saltillo registran un aumento en la afluencia de personas que buscan cumplir uno de los propósitos más comunes: hacer ejercicio y adoptar un estilo de vida más saludable. Sin embargo, especialistas y entrenadores coinciden en que el verdadero reto no es iniciar, sino mantener el hábito más allá de las primeras semanas.

Otro espacio que ha notado este fenómeno es NGFit, un gimnasio enfocado en crossfit y entrenamiento funcional, ubicado sobre el Bulevar Luis Donaldo Colosio #240. Señalan que una de las ventajas de este tipo de entrenamiento es que se adapta a cualquier edad y nivel de condición física, con acompañamiento de coaches para quienes van comenzando. Además, destacan que más allá del ejercicio, se fomenta una comunidad de apoyo, lo que ayuda a que las personas permanezcan activas con el paso de las semanas.

En Club 26 Fitness, localizado en el Bulevar Eulalio Gutiérrez #1030-1, también se percibe un crecimiento sostenido de usuarios, especialmente jóvenes. La entrenadora certificada Esmeralda González señaló que cada vez más personas se acercan al gimnasio no solo por estética, sino por salud física y mental. El espacio opera de lunes a viernes de 6:00 am a 10:00 pm y sábados de 8:00 horas a 16:00 horas, con planes individuales, familiares y de amigos.

LA CLAVE ESTÁ EN LA MOTIVACIÓN, NO EN LA “FUERZA DE VOLUNTAD”

Para entender por qué muchas personas abandonan el gimnasio después de enero, el psicólogo Juan Pablo Gualajara, doctor en Psicología de la Salud, explica que los hábitos no se sostienen únicamente con fuerza de voluntad.

“La fuerza de voluntad como la conocemos no existe; lo que realmente funciona es la perseverancia basada en la motivación”, señala. De acuerdo con el especialista, un hábito suele consolidarse en un periodo de dos a tres meses, siempre y cuando la actividad tenga un significado personal y no se viva como una obligación.

Recomienda comenzar con metas pequeñas y realistas, incluso sesiones de pocos minutos, y permitir flexibilidad para evitar el rechazo. Además, subraya la importancia del entorno emocional y social, ya que el estrés, la ansiedad o los problemas cotidianos suelen influir directamente en el abandono del ejercicio.

Finalmente, sugiere que, además del acompañamiento físico, buscar orientación psicológica puede ser clave para quienes desean cambiar hábitos de forma duradera, ya que ayuda a entender la relación entre emociones, motivación y conducta.

Así, entrenadores y especialistas coinciden en que enero puede ser el punto de partida, pero la constancia se construye poco a poco, encontrando una actividad que se disfrute, un espacio adecuado y un propósito que vaya más allá del calendario.