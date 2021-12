Inicia la jornada de refuerzo en Saltillo, aplicarán 20 mil dosis

Este martes arrancó la jornada de vacunación en Saltillo, para aplicar el refuerzo de la tercera dosis contra el Covid-19 a los poco más de 70 mil adultos mayores en la capital coahuilense.

Con cuatro puntos de vacunación habilitados, la meta es aplicar 20 mil dosis en el primer día de la jornada, según lo dio a conocer Salvador Herrera, coordinador del módulo de vacunación de la UAdeC.

El funcionario federal, indicó que en la jornada exclusiva para beneficios del programa de 65 y más, que se realizó la semana pasada, alcanzaron a vacunar a poco más de 10 mil adultos de la tercera edad, por lo que la meta para los próximos días es vacunar a poco más de 50 mil.

Los puntos de vacunación se encuentran ubicados en Ciudad Universitaria de la UAdeC en Arteaga, únicamente en su modalidad peatonal; en el Centro de Convenciones de CANACINTRA, que estará disponible solo este miércoles y la Unidad Deportiva “Hugo Díaz Valazquez”.

Mientras que el módulo instalado al exterior de la Tienda del ISSSTE, no estaría operando este miércoles según indicó de Herrera, aunque no especificó la razón por la que no se habilitaría este módulo.

En un recorrido realizado por Vanguardia se observaron lastras filas al exterior de los módulos, sin embargo, cerca de las 9:40 de la mañana lucían despejados y avanzando de manera continua.

En él módulo de Ciudad Universitaria la fila apenas alcanza el medio kilómetro, en el Centro de Convenciones de CANACINTRA y en la Unidad Deportiva el pase es directo, mientras que las largas filas en el módulo ubicado en la tienda del ISSSTE provocan caos vial frente al Estadio Madero.

Los adultos mayores de 60 años que hayan completado su esquema de vacunación hace seis meses o más, deberán registrarse en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php.

Este martes 14 de diciembre se vacunaron a las personas cuyo apellido paterno inicia de la letra a ir hasta la letra F, mientras que este miércoles se estarán vacunando a las personas de la letra G a la L, el jueves de la letra M a la Q y el viernes de las letras R a la Z.