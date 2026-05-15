Instalan nuevos botes de basura en el Centro Histórico de Saltillo; primera etapa contempla 50

Con el objetivo de fortalecer la limpieza urbana y fomentar el cuidado de los espacios públicos, el Gobierno Municipal de Saltillo inició la instalación de nuevos botes de basura en calles y plazas del Centro Histórico de la ciudad. Las acciones son coordinadas por la Dirección de Distrito Centro y la Dirección de Servicios Públicos, como parte de una estrategia enfocada en facilitar la correcta disposición de residuos en el primer cuadro de Saltillo.

Las autoridades informaron además que esta medida complementa las labores permanentes de barrido manual y limpieza urbana que diariamente realiza el personal municipal en el primer cuadro de la ciudad, con el propósito de conservar en mejores condiciones los espacios públicos y brindar una mejor imagen urbana a habitantes y visitantes.

De acuerdo con la autoridad municipal, esta intervención responde a solicitudes planteadas por comerciantes, vecinos y visitantes del Centro Histórico, quienes señalaron la necesidad de contar con más depósitos para basura en zonas de alta afluencia peatonal. En una primera etapa se contempla la colocación de 50 nuevos contenedores en las calles Manuel Pérez Treviño, Juan Aldama y Guadalupe Victoria, en los tramos comprendidos entre Ignacio Allende y Guillermo Purcell. Asimismo, se instalarán depósitos en la Plaza San Francisco y la Plaza Manuel Acuña. El Gobierno Municipal exhortó a la ciudadanía a hacer uso adecuado de estos espacios, depositando los residuos en los contenedores para contribuir al mantenimiento y limpieza de las vialidades y áreas públicas del Centro Histórico.

Las autoridades informaron además que esta medida complementa las labores permanentes de barrido manual y limpieza urbana que diariamente realiza el personal municipal en el primer cuadro de la ciudad, con el propósito de conservar en mejores condiciones los espacios públicos y brindar una mejor imagen urbana a habitantes y visitantes.

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