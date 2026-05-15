Instalan nuevos botes de basura en el Centro Histórico de Saltillo; primera etapa contempla 50

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    Instalan nuevos botes de basura en el Centro Histórico de Saltillo; primera etapa contempla 50
    Inicia Municipio instalación de botes de basura en plazas y vialidades CORTESÍA

Las acciones son coordinadas por la Dirección de Distrito Centro y la Dirección de Servicios Públicos

Con el objetivo de fortalecer la limpieza urbana y fomentar el cuidado de los espacios públicos, el Gobierno Municipal de Saltillo inició la instalación de nuevos botes de basura en calles y plazas del Centro Histórico de la ciudad.

Las acciones son coordinadas por la Dirección de Distrito Centro y la Dirección de Servicios Públicos, como parte de una estrategia enfocada en facilitar la correcta disposición de residuos en el primer cuadro de Saltillo.

$!El objetivo es fortalecer la limpieza urbana y mejorar la disposición de residuos.
El objetivo es fortalecer la limpieza urbana y mejorar la disposición de residuos. CORTESÍA

Las autoridades informaron además que esta medida complementa las labores permanentes de barrido manual y limpieza urbana que diariamente realiza el personal municipal en el primer cuadro de la ciudad, con el propósito de conservar en mejores condiciones los espacios públicos y brindar una mejor imagen urbana a habitantes y visitantes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/recoleccion-de-basura-en-saltillo-supera-las-mil-toneladas-tras-semana-santa-CA19800741

De acuerdo con la autoridad municipal, esta intervención responde a solicitudes planteadas por comerciantes, vecinos y visitantes del Centro Histórico, quienes señalaron la necesidad de contar con más depósitos para basura en zonas de alta afluencia peatonal.

En una primera etapa se contempla la colocación de 50 nuevos contenedores en las calles Manuel Pérez Treviño, Juan Aldama y Guadalupe Victoria, en los tramos comprendidos entre Ignacio Allende y Guillermo Purcell. Asimismo, se instalarán depósitos en la Plaza San Francisco y la Plaza Manuel Acuña.

El Gobierno Municipal exhortó a la ciudadanía a hacer uso adecuado de estos espacios, depositando los residuos en los contenedores para contribuir al mantenimiento y limpieza de las vialidades y áreas públicas del Centro Histórico.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-aumenta-50-basura-por-habitante-en-13-anos-relleno-al-limite-en-2030-PK19312379

Las autoridades informaron además que esta medida complementa las labores permanentes de barrido manual y limpieza urbana que diariamente realiza el personal municipal en el primer cuadro de la ciudad, con el propósito de conservar en mejores condiciones los espacios públicos y brindar una mejor imagen urbana a habitantes y visitantes.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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