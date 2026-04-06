Recolección de basura en Saltillo supera las mil toneladas tras Semana Santa

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Saltillo
/ 6 abril 2026
    Recolección de basura en Saltillo supera las mil toneladas tras Semana Santa
    El director de Servicios Primarios, Aníbal Soberón, indicó que el crecimiento de la ciudad ha incrementado de forma constante la generación de residuos, lo que ha obligado a proyectar nuevas celdas en el relleno sanitario para atender la demanda. MANUEL RODRÍGUEZ

El crecimiento de la ciudad ha incrementado la generación de basura, lo que obliga a ampliar el relleno sanitario y proyectar nuevas fosas

El director de Servicios Primarios de Saltillo, Aníbal Soberón, informó que tras el fin de la Semana Santa, el tonelaje de basura recolectada en la ciudad se disparó, superando las mil toneladas diarias durante las primeras jornadas de la semana.

“Se disminuye en Semana Santa el tonelaje. Hoy es un día muy pesado porque la gente que no sacó su basura, ya que no estaba en su casa el fin de semana, la saca hoy”, explicó el funcionario municipal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/intensifican-bacheo-en-saltillo-tras-afectaciones-por-lluvias-NA19800580

Soberón detalló que, aunque el promedio diario de la ciudad es de 860 toneladas, la saturación posterior al periodo vacacional eleva la carga significativamente. “Lunes y martes van a ser días muy pesados. Se levantan un poco más de mil toneladas al día”, puntualizó.

Debido a este crecimiento constante en la generación de desechos, el municipio ya proyecta la expansión de su infraestructura. “Este año culminamos con la fosa 7 del relleno sanitario y esperamos ya estar operando en la otra fosa el año siguiente”, afirmó.

El director confirmó que la fosa número 8 ya ha sido licitada por la Dirección de Obras Públicas. Se estima que esta nueva celda tendrá una vida útil de aproximadamente cuatro años, calculada bajo una proyección de mil toneladas diarias.

“Al iniciar este año andábamos sobre 830; ahorita estamos sobre 860 en promedio diario. Todos los días está creciendo la ciudad y todos los días está creciendo la generación de basura”, comentó respecto al ritmo de expansión urbana.

Por otro lado, Soberón señaló que las cuadrillas no solo atienden la recolección de basura, sino también los daños derivados de accidentes viales. “Todos los fines de semana hay accidentes; tenemos choques en luminarias y trabajamos en reponer las que van tumbando”, dijo.

Finalmente, destacó que se trabaja en la renovación del alumbrado en el periférico Luis Echeverría Álvarez. “Cada fin de semana se dañan hasta 24 luminarias. A la persona que provoque el accidente se le cobran los daños, pero nosotros trabajamos en reponerlas”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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