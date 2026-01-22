Intec Don Bosco anuncia su Expo Tec con proyectos tecnológicos de estudiantes en Saltillo

El Instituto Tecnológico Don Bosco dio a conocer que la “Expo Tec: Impulsa, Crea, Trasciende” en su edición 2026 se realizará del 3 al 5 de febrero de 2026, y se contempla una presentación de 63 proyectos estudiantiles.

En esta edición 2026 se contará con la participación de 285 alumnos de la generación 2023-2026, quienes presentarán un total de 63 proyectos con enfoque tecnológico en las área de Gestión Empresarial, Electrónica, Mantenimiento Industrial, Manufactura Automotriz, Máquinas y Herramientas, así como Mecatrónica y darán prioridad a la parte ecológica.

En rueda de prensa el director general, Oscar Miguel Martínez Velazczo, acompañado por la directora académica, Daniela Elizabeth Eguía, la coordinadora del Centro de Capacitación y Vinculación, Diana Gabriela Guerrero, la directora de Fomento de Oportunidades Educativas, Norma Beatriz Aldape y el encargado de la Coordinación Técnica, Rogelio López presentaron los pormenores del evento.

Cada equipo estará integrado por cuatro ó cinco alumnos que, desde el inició, recibieron asesorías por parte de los ingenieros coordinadores de especialidad para la elaboración y fabricación de estos.

Los proyectos serán exhibidos los días 3, 4 y 5 de febrero, asimismo se contará con la participación de sinodales expertos, externos a la institución para llevar a cabo la evaluación, ingenieros de distintas empresas, entre ellas Techmahidra, y maestros del Instituto Tecnológico Saltillo y de la UA de C.

Finalmente durante la clausura del evento, se llevará a cabo la premiación de los integrantes de los equipos por especialidad, entregando reconocimientos al 1er, 2do y 3er lugar.