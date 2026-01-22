Intec Don Bosco anuncia su Expo Tec con proyectos tecnológicos de estudiantes en Saltillo

Saltillo
/ 22 enero 2026
    Intec Don Bosco anuncia su Expo Tec con proyectos tecnológicos de estudiantes en Saltillo
    Habrá premiación de los integrantes de los equipos por especialidad, entregando reconocimientos al 1er, 2do y 3er lugar. REBECA MARTÍNEZ

Desde el 3 hasta el 5 de febrero de 2026 se presentarán 63 proyectos estudiantiles de esta casa de estudios, evaluados por jueces del Tec Saltillo y de la UAdeC

El Instituto Tecnológico Don Bosco dio a conocer que la “Expo Tec: Impulsa, Crea, Trasciende” en su edición 2026 se realizará del 3 al 5 de febrero de 2026, y se contempla una presentación de 63 proyectos estudiantiles.

En esta edición 2026 se contará con la participación de 285 alumnos de la generación 2023-2026, quienes presentarán un total de 63 proyectos con enfoque tecnológico en las área de Gestión Empresarial, Electrónica, Mantenimiento Industrial, Manufactura Automotriz, Máquinas y Herramientas, así como Mecatrónica y darán prioridad a la parte ecológica.

TE PUEDE INTERESAR: Reconocen calidad de Draxton China; le entregan reconocimiento a planta del GIS

En rueda de prensa el director general, Oscar Miguel Martínez Velazczo, acompañado por la directora académica, Daniela Elizabeth Eguía, la coordinadora del Centro de Capacitación y Vinculación, Diana Gabriela Guerrero, la directora de Fomento de Oportunidades Educativas, Norma Beatriz Aldape y el encargado de la Coordinación Técnica, Rogelio López presentaron los pormenores del evento.

Cada equipo estará integrado por cuatro ó cinco alumnos que, desde el inició, recibieron asesorías por parte de los ingenieros coordinadores de especialidad para la elaboración y fabricación de estos.

Los proyectos serán exhibidos los días 3, 4 y 5 de febrero, asimismo se contará con la participación de sinodales expertos, externos a la institución para llevar a cabo la evaluación, ingenieros de distintas empresas, entre ellas Techmahidra, y maestros del Instituto Tecnológico Saltillo y de la UA de C.

Finalmente durante la clausura del evento, se llevará a cabo la premiación de los integrantes de los equipos por especialidad, entregando reconocimientos al 1er, 2do y 3er lugar.

Se ven en la 4T proyectados
