Reconocen calidad de Draxton China; le entregan reconocimiento a planta del GIS

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 21 enero 2026
    Reconocen calidad de Draxton China; le entregan reconocimiento a planta del GIS
    Resaltaron que Draxton refleja la capacidad para ofrecer una calidad robusta y consistente desde el inicio de la producción. FOTO: CORTESÍA.

Destacaron el reconocimiento pues es la segunda vez consecutiva que reciben este premio

Draxton China dio a conocer que recibieron el reconocimiento como Mejor Proveedor de Calidad 2025, asimismo es la segunda vez consecutiva que lo reciben este galardón que reconoce un desempeño sobresaliente en calidad.

Destacan que este es un reconocimiento muy significativo porque es la segunda vez consecutiva que reciben este premio (2023 y 2025), asimismo indican que el cliente destacó la naturaleza excepcional de que el mismo proveedor fuera premiado en dos ediciones consecutivas, consolidando a Draxton como un referente de calidad para el periodo 2022-2025.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila se ubicó en el octavo lugar de ventas de vehículos a nivel nacional en diciembre

Este reconocimiento dicen refleja la capacidad de Draxton para ofrecer una calidad robusta y consistente desde el inicio de la producción, con impacto tanto en el mercado local como en Europa.

Finalmente la compañía indica que detrás de este logro estuvo la excelencia industrial, los sistemas de calidad sólidos, la colaboración internacional y la mejora continua como mentalidad central.

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Economía
GIS
industria

Localizaciones


China
Coahuila

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El venado cola blanca tejano es una de las especies más valoradas en la cacería regulada.

Crece la cacería sustentable en Coahuila pese a versiones de descenso
El objetivo principal es fomentar una vida libre de violencia y mejorar la calidad de vida de las mujeres.

Saltillo: Instituto Municipal de las Mujeres impulsa pláticas para prevenir la violencia de género
El equipamiento permitirá mejorar las actividades diarias y los procesos de enseñanza.

Invierten 2.4 mdp en equipamiento para CAM y USAER de la Región Centro
Los casos graves se presentan principalmente cuando el ganado anda suelto y no es atendido oportunamente, informa la Secretaría.

Mantienen vigilancia por gusano barrenador; operan 180 puntos de muestreo en Coahuila
Dirección de Desarrollo Rural afirma que no se han presentado denuncias.

Reportan saldo blanco en robo de ganado en Ramos Arizpe durante 2025 y 2026

Trump y su apetito delirante

Trump y su apetito delirante
true

Cubana reparte visas a hondureños izquierdistas para refugiarse en México
true

POLITICÓN: Sheinbaum entrega otros 37 narcos a EU y salpica a Piedras Negras