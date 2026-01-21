Reconocen calidad de Draxton China; le entregan reconocimiento a planta del GIS

Draxton China dio a conocer que recibieron el reconocimiento como Mejor Proveedor de Calidad 2025, asimismo es la segunda vez consecutiva que lo reciben este galardón que reconoce un desempeño sobresaliente en calidad.

Destacan que este es un reconocimiento muy significativo porque es la segunda vez consecutiva que reciben este premio (2023 y 2025), asimismo indican que el cliente destacó la naturaleza excepcional de que el mismo proveedor fuera premiado en dos ediciones consecutivas, consolidando a Draxton como un referente de calidad para el periodo 2022-2025.

Este reconocimiento dicen refleja la capacidad de Draxton para ofrecer una calidad robusta y consistente desde el inicio de la producción, con impacto tanto en el mercado local como en Europa.

Finalmente la compañía indica que detrás de este logro estuvo la excelencia industrial, los sistemas de calidad sólidos, la colaboración internacional y la mejora continua como mentalidad central.