Más de 80 brigadas culminan trabajos tras contingencia por lluvias en Saltillo

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    Más de 80 brigadas culminan trabajos tras contingencia por lluvias en Saltillo
    Personal municipal retiró palmas y vegetación dañada en distintos puntos de Saltillo como parte de las acciones implementadas tras las recientes lluvias. REDES SOCIALES

Autoridades municipales evalúan el costo de los daños mientras realizan labores de bacheo, limpieza y deshierbe en las vialidades

El Gobierno Municipal de Saltillo concluyó el despliegue operativo de las brigadas integrales de servicios públicos y cuadrillas de bacheo para atender los daños provocados por las recientes precipitaciones registradas en la ciudad.

”Ayer entramos con más de 80 brigadas en los diferentes rubros. En tema de limpieza, en tema de deshierbe y en la rehabilitación de vialidades en diferentes sectores donde había mayores afectaciones”, informó el alcalde Javier Díaz González.

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Las afectaciones principales, dijo, se concentraron en arterias del norte, como los bulevares Luis Donaldo Colosio, José María Rodríguez y Eulalio Gutiérrez, así como en sectores específicos del oriente y suroriente de la capital.

”Desde ayer, las 25 cuadrillas de bacheo estuvieron trabajando en la rehabilitación de calles, pero también muy de la mano con todo lo que es la limpieza. Vamos a continuar con el deshierbe”, precisó el munícipe.

Señaló también que sostendrá reuniones técnicas con su gabinete para determinar si las reparaciones requerirán partidas extraordinarias o si será posible absorberlas dentro del techo financiero que ya se tenía presupuestado.

”Todavía no tengo una estimación. Quiero valorar si con lo que traíamos presupuestado será suficiente y, entonces, decirte que al final de cuentas quedaría incluido dentro del presupuesto”, concluyó Díaz González.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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