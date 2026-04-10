Intensifica Saltillo limpieza de vialidades con barredora mecánica

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Saltillo
/ 10 abril 2026
    Intensifica Saltillo limpieza de vialidades con barredora mecánica
    Las labores de limpieza se concentran en bulevares de alta circulación en la ciudad. CORTESÍA

El Municipio reforzó labores en bulevares principales y complementó acciones en espacios públicos y tramos de alta circulación

El Gobierno Municipal de Saltillo reforzó la limpieza en vialidades principales mediante el uso de barredora mecánica, como parte de las acciones para mantener en mejores condiciones los bulevares de mayor circulación.

De acuerdo con el alcalde Javier Díaz González, estos trabajos permiten retirar polvo, tierra, basura y desechos orgánicos acumulados sobre la carpeta asfáltica, lo que contribuye tanto a la imagen urbana como a la seguridad de automovilistas y peatones.

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El edil señaló que el uso de este equipo especializado permite cubrir más puntos en menor tiempo, por lo que las labores se realizan principalmente en horarios de menor tráfico para no afectar la movilidad.

“Trabajamos de manera permanente para ofrecer a la ciudadanía vialidades más limpias, seguras y en mejores condiciones, y la barredora mecánica es una de las herramientas clave para avanzar en este objetivo”, comentó.

Las acciones se han concentrado en bulevares como Fundadores, Emilio Arizpe de la Maza, Mirasierra, Luis Donaldo Colosio y Vito Alessio Robles, así como en el periférico Luis Echeverría Álvarez y las calzadas Antonio Narro y Francisco I. Madero.

$!Además de la limpieza, las cuadrillas “Aquí Andamos” realizan, constantemente, acciones que embellecen la ciudad.
Además de la limpieza, las cuadrillas “Aquí Andamos” realizan, constantemente, acciones que embellecen la ciudad. CORTESÍA

De forma paralela, brigadas del programa “Aquí Andamos” realizaron trabajos de rehabilitación en la plaza pública de la colonia Asturias, donde se aplicó pintura en juegos infantiles, bancas y mobiliario urbano, además de intervenir una cancha deportiva.

En este mismo espacio, personal municipal instaló un sistema de riego para favorecer el crecimiento del arbolado y plantas de ornato.

Asimismo, el Ayuntamiento intensificó la limpieza integral en el bulevar Vito Alessio Robles, en el tramo comprendido entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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