Entrega Javier Díaz plaza rehabilitada en la colonia Azteca; cierra semana de obras sociales en Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó la entrega de la plaza pública de la colonia Azteca, como parte del programa “Participa Saltillo”. Con esta acción cerró una semana de arranque e inauguración de obras sociales en distintos sectores de la ciudad en beneficio de miles de habitantes. Durante el evento, el edil destacó que la rehabilitación integral de este espacio también se integra al programa “Activa tu Parque”, por lo que próximamente se llevarán a cabo actividades culturales y deportivas para fomentar la convivencia familiar y el uso comunitario.

“Todas las acciones que hacemos en esta administración tienen el propósito de construir un mejor Saltillo para elevar la calidad de vida de la población; en este proyecto también es importante destacar que fueron los vecinos quienes propusieron el proyecto y votaron para su realización”, expresó. Asimismo, recordó que durante el mes de abril la ciudadanía puede participar en la plataforma digital del programa “Participa Saltillo 2026”, donde es posible votar por proyectos que buscan mejorar el entorno urbano en diferentes colonias. Por su parte, el director del Instituto Municipal de Planeación, Alberto Salinas de las Fuentes, explicó que la intervención en la plaza de la colonia Azteca fue integral, con el objetivo de ofrecer un espacio más seguro, accesible y digno para las familias.

Detalló que los trabajos incluyeron la rehabilitación de la cancha de usos múltiples, reparación de tableros de básquetbol, aplicación de pintura y colocación de porterías, así como la instalación de pasto sintético y un módulo de juegos infantiles. Además, se mejoraron banquetas y accesos con rampas, se instalaron bancas, se reforzó el alumbrado público y se realizaron labores de reforestación, jardinería y limpieza general. “No solo se trata de una obra, sino que representa devolver este espacio a la comunidad para que se apropie de él, y lo más importante es que fue una propuesta ciudadana”, señaló Salinas de las Fuentes. En representación de las y los vecinos, María del Carmen Rosales agradeció a las autoridades municipales por escuchar sus necesidades y concretar la rehabilitación del espacio.

“Gracias por escucharnos y atender lo que necesitamos; que regrese para entregarnos esta plaza completamente renovada significa mucho para quienes vivimos aquí”, expresó. En el evento también estuvieron presentes el regidor Eduardo Morelos Jiménez; el encargado de Contraloría Ciudadana, Luis Fernando López Alvarado; así como integrantes del Cabildo, funcionarios municipales y habitantes de la colonia Azteca y sectores aledaños.

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