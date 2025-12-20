Intensifican bacheo en el bulevar Valdés Sánchez y colonias del oriente de Saltillo

Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y mejorar las condiciones de movilidad en distintos puntos de la ciudad, el Ayuntamiento de Saltillo mantiene activos los trabajos de bacheo tanto en vialidades principales como en calles al interior de colonias.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” intervinieron el bulevar Jesús Valdés Sánchez, donde el constante flujo vehicular provocó el deterioro de la carpeta asfáltica. Las labores se concentraron en el tramo comprendido entre la calle Mariano Abasolo y el periférico Luis Echeverría Álvarez, en sentido de poniente a oriente.

En esta zona, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública realizó la rehabilitación de diversos puntos dañados, con el propósito de reducir riesgos de accidentes, evitar afectaciones a los vehículos y ofrecer un tránsito más seguro para automovilistas y peatones.