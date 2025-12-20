Intensifican bacheo en el bulevar Valdés Sánchez y colonias del oriente de Saltillo

Saltillo
/ 20 diciembre 2025
    Intensifican bacheo en el bulevar Valdés Sánchez y colonias del oriente de Saltillo
    Personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública atendió tramos dañados del asfalto para mejorar la seguridad y reducir riesgos de accidentes. FOTO: CORTESÍA

Brigadas del programa “Aquí Andamos” realizaron trabajos de bacheo en una de las vialidades con mayor flujo vehicular

Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y mejorar las condiciones de movilidad en distintos puntos de la ciudad, el Ayuntamiento de Saltillo mantiene activos los trabajos de bacheo tanto en vialidades principales como en calles al interior de colonias.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” intervinieron el bulevar Jesús Valdés Sánchez, donde el constante flujo vehicular provocó el deterioro de la carpeta asfáltica. Las labores se concentraron en el tramo comprendido entre la calle Mariano Abasolo y el periférico Luis Echeverría Álvarez, en sentido de poniente a oriente.

En esta zona, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública realizó la rehabilitación de diversos puntos dañados, con el propósito de reducir riesgos de accidentes, evitar afectaciones a los vehículos y ofrecer un tránsito más seguro para automovilistas y peatones.

$!Las acciones de mantenimiento vial se extendieron a colonias del oriente de la ciudad, como La Aurora y Lomas de Lourdes, en atención a reportes ciudadanos.
Las acciones de mantenimiento vial se extendieron a colonias del oriente de la ciudad, como La Aurora y Lomas de Lourdes, en atención a reportes ciudadanos. FOTO: CORTESÍA

De manera paralela, las brigadas municipales llevaron a cabo trabajos similares en la colonia La Aurora, al oriente de la ciudad, donde se atendieron varias calles que presentaban desgaste en el asfalto, entre ellas Sor Juana Inés de la Cruz y Raúl de la Peña.

Asimismo, se reforzaron las acciones de mantenimiento vial en la colonia Lomas de Lourdes, con reparaciones en vialidades como Paseo de los Jabalíes, Gorriones y Paseo de los Flamingos, beneficiando de forma directa a los habitantes de este sector.

$!Municipio refuerza mantenimiento vial en sectores de alta circulación de Saltillo
Municipio refuerza mantenimiento vial en sectores de alta circulación de Saltillo FOTO: CORTESÍA

El gobierno municipal informó que estos trabajos responden a reportes ciudadanos canalizados a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, y reiteró su compromiso de mantener cercanía con la población y de fortalecer de manera permanente la infraestructura vial en las zonas habitacionales.

Elena Vega

