Intensifican bacheo y rehabilitación de vialidades en Saltillo 2000 y bulevares principales de la ciudad

Saltillo
/ 23 febrero 2026
    Brigadas del programa “Aquí Andamos” rehabilitan tramos dañados en bulevares y calles del fraccionamiento Saltillo 2000 para mejorar la movilidad en la capital. CORTESÍA

El Gobierno de Saltillo reforzó trabajos de rehabilitación de calles, mantenimiento de bulevares y limpieza de arroyos y espacios públicos

Con una intervención simultánea en vialidades, arroyos y espacios públicos, el Gobierno Municipal de Saltillo fortaleció su estrategia de mantenimiento urbano mediante el programa “Aquí Andamos”, orientado a mejorar la movilidad y elevar las condiciones de seguridad para peatones y automovilistas.

El alcalde Javier Díaz González informó que las cuadrillas municipales intensificaron las labores de rehabilitación de calles tanto en vialidades primarias como al interior de colonias, particularmente en el fraccionamiento Saltillo 2000, al poniente de la ciudad.

A través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, el Gobierno Municipal atendió reportes ciudadanos en plazas y áreas verdes. CORTESÍA

REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA

A través de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, brigadas técnicas trabajan en la reparación de tramos con hundimientos y desgaste ocasionados por el flujo vehicular constante. Las intervenciones abarcan puntos estratégicos de los bulevares Javier García Villarreal y Alameda Zaragoza, donde se realiza el retiro de pavimento dañado, limpieza de superficie, colocación de nueva mezcla asfáltica y compactación para asegurar mayor durabilidad.

Cuadrillas municipales realizaron limpieza profunda en el Arroyo Madre para prevenir riesgos sanitarios y de inundación. CORTESÍA

De manera paralela, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se ejecutan trabajos con maquinaria especializada que utiliza tecnología térmica para rehabilitar distintos segmentos del bulevar Venustiano Carranza, al norte de la capital.

El edil destacó que estas acciones forman parte de una política integral de mantenimiento urbano enfocada en optimizar la movilidad y prevenir riesgos derivados de pavimento deteriorado.

Con maquinaria térmica especializada, el Ayuntamiento intervino tramos del bulevar Venustiano Carranza para prolongar la vida útil del pavimento. CORTESÍA

LIMPIEZA DE ARROYOS Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS

En materia ambiental y de prevención, el Ayuntamiento reforzó la limpieza de cauces naturales y arroyos, con el objetivo de reducir riesgos sanitarios y de inundación. Personal de Medio Ambiente intervino un tramo del Arroyo Madre, que divide las colonias Lomas del Pedregal y Nuevo Progreso, donde se efectuaron labores de deshierbe y retiro de basura y escombro.

Las acciones permiten mejorar el tránsito seguro de habitantes que cruzan diariamente la zona para acudir a centros laborales, escuelas y comercios.

Las acciones forman parte de la estrategia del alcalde Javier Díaz González para mejorar la movilidad y la seguridad vial. CORTESÍA

Asimismo, el municipio mantiene trabajos de poda en palmeras Washingtonia ubicadas sobre el camellón central del periférico Luis Echeverría Álvarez, en el tramo comprendido entre la Glorieta Francisco I. Madero y la avenida Las Torres, con el fin de prevenir accidentes y mantener visibilidad adecuada.

ATENCIÓN A REPORTES CIUDADANOS

Como parte de la estrategia de participación ciudadana, brigadas municipales atendieron solicitudes recibidas a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, realizando limpieza y rehabilitación de áreas verdes en la plaza pública ubicada en la colonia Nueva Tlaxcala.

En el periférico Luis Echeverría Álvarez se llevó a cabo la poda de palmeras Washingtonia para reducir riesgos a peatones y automovilistas. CORTESÍA

Además, dentro del programa “Activa tu Parque”, se efectuaron acciones de mantenimiento en la Plaza Skate Park Saltillo 2000, donde se realizaron trabajos de deshierbe y retiro de residuos para mantener en óptimas condiciones este espacio recreativo.

El alcalde agradeció la colaboración de la ciudadanía durante el desarrollo de estas obras, subrayando que la coordinación entre gobierno y población es fundamental para consolidar una ciudad más ordenada, segura y funcional.

