Intensifican bacheo y rehabilitación de vialidades en Saltillo 2000 y bulevares principales de la ciudad

Con una intervención simultánea en vialidades, arroyos y espacios públicos, el Gobierno Municipal de Saltillo fortaleció su estrategia de mantenimiento urbano mediante el programa "Aquí Andamos", orientado a mejorar la movilidad y elevar las condiciones de seguridad para peatones y automovilistas. El alcalde Javier Díaz González informó que las cuadrillas municipales intensificaron las labores de rehabilitación de calles tanto en vialidades primarias como al interior de colonias, particularmente en el fraccionamiento Saltillo 2000, al poniente de la ciudad.

REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A través de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, brigadas técnicas trabajan en la reparación de tramos con hundimientos y desgaste ocasionados por el flujo vehicular constante. Las intervenciones abarcan puntos estratégicos de los bulevares Javier García Villarreal y Alameda Zaragoza, donde se realiza el retiro de pavimento dañado, limpieza de superficie, colocación de nueva mezcla asfáltica y compactación para asegurar mayor durabilidad.

De manera paralela, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se ejecutan trabajos con maquinaria especializada que utiliza tecnología térmica para rehabilitar distintos segmentos del bulevar Venustiano Carranza, al norte de la capital. El edil destacó que estas acciones forman parte de una política integral de mantenimiento urbano enfocada en optimizar la movilidad y prevenir riesgos derivados de pavimento deteriorado.

LIMPIEZA DE ARROYOS Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS En materia ambiental y de prevención, el Ayuntamiento reforzó la limpieza de cauces naturales y arroyos, con el objetivo de reducir riesgos sanitarios y de inundación. Personal de Medio Ambiente intervino un tramo del Arroyo Madre, que divide las colonias Lomas del Pedregal y Nuevo Progreso, donde se efectuaron labores de deshierbe y retiro de basura y escombro. Las acciones permiten mejorar el tránsito seguro de habitantes que cruzan diariamente la zona para acudir a centros laborales, escuelas y comercios.

Asimismo, el municipio mantiene trabajos de poda en palmeras Washingtonia ubicadas sobre el camellón central del periférico Luis Echeverría Álvarez, en el tramo comprendido entre la Glorieta Francisco I. Madero y la avenida Las Torres, con el fin de prevenir accidentes y mantener visibilidad adecuada. ATENCIÓN A REPORTES CIUDADANOS Como parte de la estrategia de participación ciudadana, brigadas municipales atendieron solicitudes recibidas a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, realizando limpieza y rehabilitación de áreas verdes en la plaza pública ubicada en la colonia Nueva Tlaxcala.

Además, dentro del programa “Activa tu Parque”, se efectuaron acciones de mantenimiento en la Plaza Skate Park Saltillo 2000, donde se realizaron trabajos de deshierbe y retiro de residuos para mantener en óptimas condiciones este espacio recreativo. El alcalde agradeció la colaboración de la ciudadanía durante el desarrollo de estas obras, subrayando que la coordinación entre gobierno y población es fundamental para consolidar una ciudad más ordenada, segura y funcional.

