Saltillo abre convocatoria 2026 para ingresar a la Academia de Bomberos Voluntarios

Saltillo
/ 23 febrero 2026
    La Academia de Bomberos Voluntarios Profesionales 2026 iniciará actividades el 4 de julio en la Estación 6 de Bomberos, al poniente de Saltillo.

El Gobierno Municipal de Saltillo invita a hombres y mujeres mayores de 18 años a integrarse a la Academia de Bomberos Voluntarios Profesionales 2026, un programa de un año que combina formación teórico-práctica y servicio activo

Con el propósito de fortalecer el cuerpo de emergencias y profesionalizar el servicio voluntario, el Gobierno Municipal de Saltillo lanzó la convocatoria para integrarse a la Academia de Bomberos Voluntarios Profesionales 2026, programa coordinado por la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Protección Civil y Bomberos.

La formación tendrá una duración total de un año: seis meses de preparación teórica y práctica, seguidos por seis meses de servicio profesional supervisado. Las actividades iniciarán el sábado 4 de julio.

El programa contempla seis meses de formación teórico-práctica y seis meses de servicio profesional para reforzar la atención de emergencias en la ciudad.

FORMACIÓN INTENSIVA LOS FINES DE SEMANA

De acuerdo con la convocatoria oficial, las sesiones se llevarán a cabo en la Estación 6 de Bomberos, ubicada en la salida a la carretera a Torreón. El esquema de capacitación contempla clases los sábados de 15:00 a 19:00 horas y domingos de 9:00 a 19:00 horas.

Durante el proceso formativo, las y los aspirantes recibirán instrucción en técnicas de combate de incendios, atención a emergencias, rescate, primeros auxilios y protocolos de actuación ante contingencias, con el objetivo de consolidar un cuerpo de voluntariado altamente capacitado.

REQUISITOS DE INGRESO

Las personas interesadas deberán tener al menos 18 años de edad —sin límite máximo—, contar con bachillerato concluido o equivalente y comprobar que actualmente estudian o trabajan.

Entre la documentación solicitada se encuentra: copia de identificación oficial, solicitud de ingreso debidamente llenada, certificado médico de buena salud, constancia de estudios y/o comprobante laboral, certificado de bachillerato o nivel superior, dos fotografías tamaño infantil a color y, en el caso de los hombres, cartilla del Servicio Militar Nacional liberada.

La solicitud debe descargarse, imprimirse y completarse antes de su entrega.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y FECHA LÍMITE

La papelería deberá entregarse en el Departamento de ITE (Innovación, Tecnología y Estadística), en las oficinas de Bomberos ubicadas sobre el bulevar Isidro López Zertuche S/N, colonia Río Bravo, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

El plazo para recibir documentación concluirá el 12 de junio de 2026.

Con esta convocatoria, el Gobierno Municipal busca ampliar y fortalecer el capital humano que integra el cuerpo de Bomberos de Saltillo, promoviendo la participación ciudadana y la profesionalización en la atención de emergencias.

