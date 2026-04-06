Intensifican en Saltillo limpieza de callejones; invitan a denunciar a quien ensucie

Entre las acciones realizadas este lunes se encuentra la intervención del callejón ubicado entre las calles 7, 9 y 14, donde personal municipal retiró basura, escombro y maleza acumulada, además de realizar barrido manual y limpieza profunda.

El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó los trabajos de limpieza en callejones de la colonia Morelos, donde además anunció que buscará sancionar a quienes tiren basura o escombro en espacios públicos, ante la reincidencia detectada en algunos puntos del sector.

De acuerdo con la información, uno de los callejones de esa zona había sido atendido apenas hace unos días; sin embargo, volvió a presentar acumulación de desechos.

Ante esta situación, el alcalde Javier Díaz González reiteró el llamado a la ciudadanía para mantener limpios espacios como calles, coladeras, parques y callejones, al señalar que estas condiciones también inciden en temas de salud pública y prevención de encharcamientos.

Además, informó que se pondrá en marcha una campaña para que la ciudadanía denuncie a quienes ensucien estos espacios, con el fin de aplicar multas o sanciones a quienes incurran en estas prácticas.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a colaborar y mantener limpios estos espacios, además de reportar al Chat Bot ‘Saltillo Fácil’, al 844-160-08-08, cualquier situación que requiera atención, a fin de conservar en buen estado los entornos comunes de nuestra ciudad”, refirió.

REFORESTACIÓN EN ZONAS URBANAS

De forma paralela, brigadas municipales también intensificaron acciones de mejoramiento urbano en otros puntos de la ciudad, entre ellas labores de reforestación en el camellón central del periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura del fraccionamiento Saltillo 2000.