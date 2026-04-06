Intensifican en Saltillo limpieza de callejones; invitan a denunciar a quien ensucie

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Saltillo
/ 6 abril 2026
    Intensifican en Saltillo limpieza de callejones; invitan a denunciar a quien ensucie
    Además de aplicar sanciones a quienes tiren basura o escombro, el Ayuntamiento buscará recompensar a quienes detecten y denuncien estas prácticas. CORTESÍA

Desde el Ayuntamiento se hizo la invitación para reportar a personas que tiren basura o escombro en espacios públicos, luego de detectar reincidencia en algunos puntos recién intervenidos

El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó los trabajos de limpieza en callejones de la colonia Morelos, donde además anunció que buscará sancionar a quienes tiren basura o escombro en espacios públicos, ante la reincidencia detectada en algunos puntos del sector.

Entre las acciones realizadas este lunes se encuentra la intervención del callejón ubicado entre las calles 7, 9 y 14, donde personal municipal retiró basura, escombro y maleza acumulada, además de realizar barrido manual y limpieza profunda.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/recoleccion-de-basura-en-saltillo-supera-las-mil-toneladas-tras-semana-santa-CA19800741

De acuerdo con la información, uno de los callejones de esa zona había sido atendido apenas hace unos días; sin embargo, volvió a presentar acumulación de desechos.

Ante esta situación, el alcalde Javier Díaz González reiteró el llamado a la ciudadanía para mantener limpios espacios como calles, coladeras, parques y callejones, al señalar que estas condiciones también inciden en temas de salud pública y prevención de encharcamientos.

Además, informó que se pondrá en marcha una campaña para que la ciudadanía denuncie a quienes ensucien estos espacios, con el fin de aplicar multas o sanciones a quienes incurran en estas prácticas.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a colaborar y mantener limpios estos espacios, además de reportar al Chat Bot ‘Saltillo Fácil’, al 844-160-08-08, cualquier situación que requiera atención, a fin de conservar en buen estado los entornos comunes de nuestra ciudad”, refirió.

REFORESTACIÓN EN ZONAS URBANAS

De forma paralela, brigadas municipales también intensificaron acciones de mejoramiento urbano en otros puntos de la ciudad, entre ellas labores de reforestación en el camellón central del periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura del fraccionamiento Saltillo 2000.

$!Las acciones de reforestación en LEA forman parte del programa Bosques Urbanos Lineales.
Las acciones de reforestación en LEA forman parte del programa Bosques Urbanos Lineales. CORTESÍA

En ese punto se trabajó con arbolado de la especie encino siempre verde, como parte del programa Bosques Urbanos Lineales, enfocado en la creación de corredores verdes en la ciudad.

Asimismo, dentro de la estrategia Colonias al 100, cuadrillas de distintas dependencias realizaron limpieza profunda, deshierbe y retiro de basura y escombro sobre el arroyo Pereyra, entre las calles Sierra de la Concha y Sierra de Santiago, en la colonia Lomas Verdes.

También se instaló un filtro de seguridad sobre la calle Sierra de las Casitas, con el objetivo de inhibir conductas delictivas y mantener el orden en la zona.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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