Intensifican operativos en bares del Centro de Saltillo; detectan dos con ruido excesivo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Intensifican operativos en bares del Centro de Saltillo; detectan dos con ruido excesivo
    Dos establecimientos fueron notificados por exceder los límites de sonido permitidos durante el operativo efectuado en el primer cuadro de Saltillo. CORTESÍA

Autoridades municipales realizaron inspecciones coordinadas en establecimientos del primer cuadro de la ciudad para verificar permisos, medidas de seguridad y niveles de ruido

Con el propósito de mantener el orden y supervisar el cumplimiento de la normativa municipal en el Centro Histórico de Saltillo, distintas áreas del Gobierno Municipal desplegaron un operativo de revisión en bares y restaurantes de la zona.

El director de Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides, explicó que estas acciones buscan garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento en los establecimientos, además de reforzar la seguridad y la convivencia tanto para clientes como para trabajadores y residentes del sector.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/no-estas-sola-invita-comisaria-de-saltillo-a-mujeres-a-romper-el-silencio-y-denunciar-violencia-OG20738071
$!Dependencias municipales realizaron inspecciones en bares y restaurantes del Centro Histórico para supervisar permisos, seguridad y niveles de ruido.
Dependencias municipales realizaron inspecciones en bares y restaurantes del Centro Histórico para supervisar permisos, seguridad y niveles de ruido. CORTESÍA

En las inspecciones participaron elementos y personal de la Secretaría del Ayuntamiento, Desarrollo Urbano, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, así como Protección Civil y Bomberos.

Durante el recorrido, las autoridades verificaron documentación y permisos vigentes, capacidad permitida de aforo, cumplimiento de medidas preventivas y de protección civil, además de revisar los niveles de sonido y otros lineamientos relacionados con la operación de cada negocio.

Como resultado del operativo, la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable emitió dos notificaciones a establecimientos que rebasaron los límites de ruido autorizados. Las autoridades municipales señalaron que ambos casos permanecerán bajo seguimiento y, en caso de reincidencia, podrían aplicarse sanciones conforme al reglamento.

$!Roberto Rojas dijo que estas revisiones forman parte de una estrategia permanente para conservar condiciones adecuadas de operación en el primer cuadro de la ciudad.
Roberto Rojas dijo que estas revisiones forman parte de una estrategia permanente para conservar condiciones adecuadas de operación en el primer cuadro de la ciudad. CORTESÍA

Roberto Rojas Oyervides indicó que estas revisiones forman parte de una estrategia permanente para conservar condiciones adecuadas de operación en el primer cuadro de la ciudad y fortalecer el orden urbano.

El Gobierno Municipal adelantó que este tipo de operativos continuarán de manera periódica no solo en el Centro Histórico, sino también en otros sectores de Saltillo como parte de las labores de supervisión y vigilancia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La batuta

La batuta
true

POLITICÓN: Por salir las pruebas en contra de Rocha tras la entrega de dos colaboradores
NosotrAs: Las niñas que dejaron de pedir permiso

NosotrAs: Las niñas que dejaron de pedir permiso
El huachicol sigue reportándose en Coahuila, sobre todo en municipios de la Región Sureste de la entidad.

Coahuila: Localiza Pemex 17 tomas clandestinas en primer bimestre de 2026
Familiares de Luisa Fernanda acudieron a la Fiscalía General del Estado para exigir que se investigue la muerte de la joven.

Saltillo: Madre de Luisa rechaza versión de suicidio y culpa a pareja de feminicidio
Miembros de la organización describen una “arquitectura invisible” donde los nombres de sus rivales eran entregados a la policía para su captura, mientras que el cártel recibía avisos anticipados sobre operativos militares y movimientos de las fuerzas federales.

Cómo un cártel del narcotráfico convirtió al estado de Sinaloa en su herramienta
El reciclaje se ha posicionado como uno de los grandes retos del siglo XXI para acabar con el exceso de residuos y contaminación.

Impulsa el reciclaje pequeñas acciones que generan grandes cambios
Saraperos de Saltillo volvió a quedarse corto en Tijuana y cayó 5-4 ante Toros en el primero de la serie fronteriza.

Se hunde la Nave Verde: Saraperos de Saltillo pierden ante Toros en Tijuana