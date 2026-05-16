Intensifican operativos en bares del Centro de Saltillo; detectan dos con ruido excesivo

Con el propósito de mantener el orden y supervisar el cumplimiento de la normativa municipal en el Centro Histórico de Saltillo, distintas áreas del Gobierno Municipal desplegaron un operativo de revisión en bares y restaurantes de la zona. El director de Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides, explicó que estas acciones buscan garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento en los establecimientos, además de reforzar la seguridad y la convivencia tanto para clientes como para trabajadores y residentes del sector.

En las inspecciones participaron elementos y personal de la Secretaría del Ayuntamiento, Desarrollo Urbano, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, así como Protección Civil y Bomberos. Durante el recorrido, las autoridades verificaron documentación y permisos vigentes, capacidad permitida de aforo, cumplimiento de medidas preventivas y de protección civil, además de revisar los niveles de sonido y otros lineamientos relacionados con la operación de cada negocio. Como resultado del operativo, la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable emitió dos notificaciones a establecimientos que rebasaron los límites de ruido autorizados. Las autoridades municipales señalaron que ambos casos permanecerán bajo seguimiento y, en caso de reincidencia, podrían aplicarse sanciones conforme al reglamento.

Roberto Rojas Oyervides indicó que estas revisiones forman parte de una estrategia permanente para conservar condiciones adecuadas de operación en el primer cuadro de la ciudad y fortalecer el orden urbano. El Gobierno Municipal adelantó que este tipo de operativos continuarán de manera periódica no solo en el Centro Histórico, sino también en otros sectores de Saltillo como parte de las labores de supervisión y vigilancia.

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