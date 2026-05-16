‘No estás sola’... invita Comisaría de Saltillo a mujeres a romper el silencio y denunciar violencia
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La Comisaría de Seguridad recordó que cuenta con líneas especializadas, atención inmediata y acompañamiento a través del Agrupamiento Violeta y la UNIF
Con el objetivo de fortalecer la atención a mujeres víctimas de violencia y fomentar la denuncia oportuna, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana recordó a la población que mantiene activos diversos mecanismos de apoyo y atención especializada en Saltillo.
La dependencia informó que, mediante el Agrupamiento Violeta, se brinda atención directa a reportes relacionados con violencia de género, además de orientación y acompañamiento para las víctimas. Para ello, está disponible la línea 800 Violeta, en el número 800 846 5382.
La titular del agrupamiento, Milndrette Gómez Sosa, explicó que entre las situaciones que se atienden se encuentran casos de violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, problemáticas que afectan no solo a las mujeres, sino también a sus entornos familiares.
Detalló que este tipo de conductas pueden manifestarse a través de agresiones físicas, amenazas, humillaciones, control del dinero, despojo de bienes o cualquier acción que vulnere la integridad y seguridad de las víctimas.
La funcionaria señaló que las consecuencias derivadas de estos casos pueden incluir afectaciones emocionales, ansiedad, temor, depresión y dependencia económica, además de daños físicos y psicológicos que impactan la vida cotidiana de quienes enfrentan estas situaciones.
Asimismo, la Comisaría recordó que la Unidad de Integración Familiar (UNIF) también brinda atención especializada en violencia de género y puede ser contactada a través del teléfono 844-410-4003.
Las autoridades municipales reiteraron que ante cualquier emergencia o situación de riesgo, la ciudadanía puede solicitar apoyo mediante el sistema 9-1-1, la línea de la Policía Municipal 844-414-1114, el ChatBot de Seguridad 844-893-0909 y los distintos grupos ciudadanos de seguridad.
Finalmente, la corporación enfatizó que denunciar de manera inmediata permite activar protocolos de protección y fortalecer las acciones preventivas para salvaguardar a mujeres en situación de vulnerabilidad.