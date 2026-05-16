‘No estás sola’... invita Comisaría de Saltillo a mujeres a romper el silencio y denunciar violencia

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    ‘No estás sola’... invita Comisaría de Saltillo a mujeres a romper el silencio y denunciar violencia
    La Comisaría de Seguridad recordó que mantiene líneas especializadas para atender y acompañar a mujeres víctimas de violencia en Saltillo. CORTESÍA

La Comisaría de Seguridad recordó que cuenta con líneas especializadas, atención inmediata y acompañamiento a través del Agrupamiento Violeta y la UNIF

Con el objetivo de fortalecer la atención a mujeres víctimas de violencia y fomentar la denuncia oportuna, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana recordó a la población que mantiene activos diversos mecanismos de apoyo y atención especializada en Saltillo.

La dependencia informó que, mediante el Agrupamiento Violeta, se brinda atención directa a reportes relacionados con violencia de género, además de orientación y acompañamiento para las víctimas. Para ello, está disponible la línea 800 Violeta, en el número 800 846 5382.

La titular del agrupamiento, Milndrette Gómez Sosa, explicó que entre las situaciones que se atienden se encuentran casos de violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, problemáticas que afectan no solo a las mujeres, sino también a sus entornos familiares.

$!Autoridades exhortaron a la ciudadanía a denunciar cualquier situación de violencia de género para activar atención inmediata y medidas de protección.
Autoridades exhortaron a la ciudadanía a denunciar cualquier situación de violencia de género para activar atención inmediata y medidas de protección. CORTESÍA

Detalló que este tipo de conductas pueden manifestarse a través de agresiones físicas, amenazas, humillaciones, control del dinero, despojo de bienes o cualquier acción que vulnere la integridad y seguridad de las víctimas.

La funcionaria señaló que las consecuencias derivadas de estos casos pueden incluir afectaciones emocionales, ansiedad, temor, depresión y dependencia económica, además de daños físicos y psicológicos que impactan la vida cotidiana de quienes enfrentan estas situaciones.

Asimismo, la Comisaría recordó que la Unidad de Integración Familiar (UNIF) también brinda atención especializada en violencia de género y puede ser contactada a través del teléfono 844-410-4003.

Las autoridades municipales reiteraron que ante cualquier emergencia o situación de riesgo, la ciudadanía puede solicitar apoyo mediante el sistema 9-1-1, la línea de la Policía Municipal 844-414-1114, el ChatBot de Seguridad 844-893-0909 y los distintos grupos ciudadanos de seguridad.

Finalmente, la corporación enfatizó que denunciar de manera inmediata permite activar protocolos de protección y fortalecer las acciones preventivas para salvaguardar a mujeres en situación de vulnerabilidad.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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