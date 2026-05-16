‘No estás sola’... invita Comisaría de Saltillo a mujeres a romper el silencio y denunciar violencia

Con el objetivo de fortalecer la atención a mujeres víctimas de violencia y fomentar la denuncia oportuna, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana recordó a la población que mantiene activos diversos mecanismos de apoyo y atención especializada en Saltillo.

La dependencia informó que, mediante el Agrupamiento Violeta, se brinda atención directa a reportes relacionados con violencia de género, además de orientación y acompañamiento para las víctimas. Para ello, está disponible la línea 800 Violeta, en el número 800 846 5382.

La titular del agrupamiento, Milndrette Gómez Sosa, explicó que entre las situaciones que se atienden se encuentran casos de violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, problemáticas que afectan no solo a las mujeres, sino también a sus entornos familiares.