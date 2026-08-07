Intensifican reforestación en bulevares y plazas de la zona norte de Saltillo

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Saltillo
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    Intensifican reforestación en bulevares y plazas de la zona norte de Saltillo
    El programa ‘Bosques urbanos lineales’ amplía la cobertura vegetal en vialidades principales de Saltillo. CORTESÍA

Implementa cuadrillas municipales trabajos integrales en arroyos, plazas, bulevares y vialidades de la ciudad

Brigadas del programa “Aquí andamos” intensificaron ayer las acciones de reforestación en bulevares y plazas de Saltillo, a fin de mejorar el entorno y calidad de vida de los habitantes del norte de la ciudad.

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez, el alcalde Javier Díaz mantiene las acciones de reforestación en los principales bulevares de Saltillo a través del programa “Bosques urbanos lineales”.

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Personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable sembró ayer arbolado de la especie pino eldarica sobre el camellón central del bulevar José Musa de León, con lo que se contribuye a generar espacios públicos verdes, en favor del medio ambiente y la propia comunidad.

De manera simultánea, cuadrillas municipales realizaron trabajos de limpieza integral en diversas plazas de Saltillo, entre ellas la ubicada en República Norte, en el sector comprendido entre las calles Michoacán, Veracruz y Sinaloa.

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De igual manera, se efectuaron trabajos de limpieza general sobre el bulevar Javier García Villarreal, donde se atendieron tanto el camellón central como las aceras poniente y oriente, en el tramo comprendido entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Hércules.

El Gobierno Municipal mantiene su Chat Bot “Saltillo fácil”, al 844-160-08-08, con el que la ciudadanía puede reportar algún servicio público para su inmediata atención.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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