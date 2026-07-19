Intenta huir tras chocar contra negocio y derribar un poste en Saltillo

Un automovilista protagonizó un aparatoso accidente la madrugada de este domingo al conducir presuntamente a exceso de velocidad por calles de la Zona Centro de Saltillo, donde chocó contra otra camioneta, se impactó contra un poste de concreto y la fachada de un negocio. Después intentó escapar, pero fue detenido por las autoridades. Los hechos se registraron alrededor de la 01:20 horas, cuando el conductor de una Ford Escape circulaba sobre la calle Antonio Narro, de norte a sur, acompañado de una mujer. De acuerdo con los primeros reportes, al llegar al cruce con la calle Unión golpeó el costado derecho de una camioneta pick up que transitaba en la misma dirección.

Tras el impacto, la pick up fue proyectada hacia la acera izquierda, mientras que la Ford Escape perdió el control, subió a la banqueta y terminó estrellándose contra un poste de concreto y la fachada de un establecimiento ubicado en el cruce de Antonio Narro y Pablo Mejía, provocando cuantiosos daños materiales. Después del accidente, ambos ocupantes descendieron de la unidad. La mujer abandonó el lugar, mientras que el conductor aseguró en un principio que permanecería para responder por los daños ocasionados. Sin embargo, aprovechó un momento de descuido para intentar escapar a pie. Testigos alertaron a las autoridades y, minutos más tarde, elementos de Tránsito y Policía Municipal lo localizaron y aseguraron sobre la calle Manuel Doblado, a la altura del Teatro del IMSS.

El conductor quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras se realizaban las maniobras para retirar los vehículos involucrados y cuantificar los daños ocasionados a la infraestructura urbana y al establecimiento afectado.