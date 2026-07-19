Intenta huir tras chocar contra negocio y derribar un poste en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Intenta huir tras chocar contra negocio y derribar un poste en Saltillo
    El impacto derribó un poste de concreto y causó daños en la fachada del establecimiento. MARTÍN ROJAS

El conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad; fue alcanzado por policías cuando escapaba a pie

Un automovilista protagonizó un aparatoso accidente la madrugada de este domingo al conducir presuntamente a exceso de velocidad por calles de la Zona Centro de Saltillo, donde chocó contra otra camioneta, se impactó contra un poste de concreto y la fachada de un negocio. Después intentó escapar, pero fue detenido por las autoridades.

Los hechos se registraron alrededor de la 01:20 horas, cuando el conductor de una Ford Escape circulaba sobre la calle Antonio Narro, de norte a sur, acompañado de una mujer. De acuerdo con los primeros reportes, al llegar al cruce con la calle Unión golpeó el costado derecho de una camioneta pick up que transitaba en la misma dirección.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ataque-familiar-en-saltillo-machetea-a-su-madre-agrede-a-hermana-y-huye-DF22270470

Tras el impacto, la pick up fue proyectada hacia la acera izquierda, mientras que la Ford Escape perdió el control, subió a la banqueta y terminó estrellándose contra un poste de concreto y la fachada de un establecimiento ubicado en el cruce de Antonio Narro y Pablo Mejía, provocando cuantiosos daños materiales.

Después del accidente, ambos ocupantes descendieron de la unidad. La mujer abandonó el lugar, mientras que el conductor aseguró en un principio que permanecería para responder por los daños ocasionados.

Sin embargo, aprovechó un momento de descuido para intentar escapar a pie. Testigos alertaron a las autoridades y, minutos más tarde, elementos de Tránsito y Policía Municipal lo localizaron y aseguraron sobre la calle Manuel Doblado, a la altura del Teatro del IMSS.

$!Elementos de Tránsito Municipal realizaron las diligencias correspondientes tras el percance.
Elementos de Tránsito Municipal realizaron las diligencias correspondientes tras el percance. MARTÍN ROJAS

El conductor quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras se realizaban las maniobras para retirar los vehículos involucrados y cuantificar los daños ocasionados a la infraestructura urbana y al establecimiento afectado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Choques
Policía
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: Invisibilidad y estigmatización de las mujeres privadas de su libertad

NosotrAs: Invisibilidad y estigmatización de las mujeres privadas de su libertad
El Mundial le vendió la pasión al mercado

El Mundial le vendió la pasión al mercado
La historia de Becka recordó a su familia el valor de compartir publicaciones sobre mascotas extraviadas, una acción que terminó siendo clave para encontrarla sana y salva.

Saltillo: un clic que devuelve la esperanza; cuando las redes sociales ayudan a reunir a familias con sus mascotas
Esta semana, un pequeño de siete años perdió la vida tras ser atropellado en la colonia Brisas.

‘En Saltillo hay más espacios para los autos, que para los niños’, cuestionan expertos
Miguel Ángel Riquelme Solís informó que se fortalecerá la vigilancia y el cumplimiento de los reglamentos en bares y centros nocturnos de Torreón.

Miguel Riquelme ‘lee la cartilla’ a bares de Torreón y refuerza vigilancia en centros nocturnos
Las escuelas no pueden rechazar la inscripción de un alumno porque no haya cubierto las cuotas voluntarias.

Coahuila: Denuncian padres que escuelas condicionan inscripciones al pago de cuotas
Perros y gatos rescatados de las calles fueron puestos en adopción durante la jornada realizada en Honda Saltillo.

Saltillo: promueven la adopción responsable de gatitos y perritos rescatados
Tren Interoceánico

Tren Interoceánico