Intenta robar energía eléctrica y sufre descarga, en Saltillo

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Saltillo
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    Intenta robar energía eléctrica y sufre descarga, en Saltillo
    Paramédicos acudieron al lugar para trasladar al herido.

El hombre fue trasladado en estado grave para su atención médica

Un hombre que intentó robar energía eléctrica para iluminar su vivienda sufrió una descarga eléctrica la noche de este viernes.

El accidente ocurrió sobre la avenida La Torre, entre la privada Los Encinos y la calle Cerezo, en la colonia Privada La Torre.

El hecho provocó una movilización de autoridades municipales; sin embargo, los familiares del afectado les negaron el acceso al inmueble y únicamente permitieron el ingreso de paramédicos de la Cruz Roja y elementos del Cuerpo de Bomberos para auxiliar al herido.

El hombre presentó quemaduras en aproximadamente el 50 por ciento de su cuerpo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/familia-sale-ilesa-tras-volcadura-en-el-libramiento-norponiente-IE22403579

De acuerdo con los primeros informes, el afectado habría intentado instalar un “diablito” en cables de alta tensión para llevar energía eléctrica al interior de su domicilio.

En ese momento sobrevino la descarga eléctrica, la cual ingresó por una de sus manos y provocó que quedara inconsciente.

De inmediato, paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron al Hospital General, donde fue reportado en estado grave.

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