Intenta robar energía eléctrica y sufre descarga, en Saltillo

Un hombre que intentó robar energía eléctrica para iluminar su vivienda sufrió una descarga eléctrica la noche de este viernes.

El accidente ocurrió sobre la avenida La Torre, entre la privada Los Encinos y la calle Cerezo, en la colonia Privada La Torre.

El hecho provocó una movilización de autoridades municipales; sin embargo, los familiares del afectado les negaron el acceso al inmueble y únicamente permitieron el ingreso de paramédicos de la Cruz Roja y elementos del Cuerpo de Bomberos para auxiliar al herido.

El hombre presentó quemaduras en aproximadamente el 50 por ciento de su cuerpo.