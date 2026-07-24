Familia sale ilesa tras volcadura en el libramiento Norponiente

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    Familia sale ilesa tras volcadura en el libramiento Norponiente
    Dos tractocamiones con carga de autopartes resultaron involucrados en el percance. ULISES MARTÍNEZ

La camioneta en la que viajaban dos adultos y tres menores terminó volcada tras un accidente en el que participaron tres tractocamiones

Una familia originaria de Guadalajara resultó ilesa luego de sufrir un accidente en el que la camioneta en la que viajaba salió de la carretera y terminó volcada, a la altura del kilómetro 19 del libramiento Norponiente.

Autoridades de la Guardia Nacional informaron que una pareja y sus tres hijos menores viajaban a bordo de una camioneta Chevrolet Tahoe con dirección a Monterrey, para posteriormente dirigirse a la Unión Americana.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-pierde-el-control-y-se-impacta-en-muro-de-contencion-NK22398005

De acuerdo con la información recabada, el conductor de la camioneta intentó rebasar a un tráiler que transportaba cartón. En ese momento se encontró con otra unidad de frente, cuyo operador no se hizo a un lado y se retiró del lugar.

$!La Chevrolet Tahoe quedó entre la maleza luego de salir de la carretera; sus ocupantes no resultaron lesionados.
La Chevrolet Tahoe quedó entre la maleza luego de salir de la carretera; sus ocupantes no resultaron lesionados. ULISES MARTÍNEZ

Posteriormente, la camioneta fue impactada por otra unidad de carga, la cual chocó contra otro tráiler. Ambos transportaban autopartes.

Tras los impactos, la Chevrolet Tahoe fue proyectada contra el tráiler que intentaba rebasar, salió del camino y terminó volcada a un costado de la carretera.

$!La Guardia Nacional implementó un contraflujo mientras se retiraban las unidades y se liberaba la circulación.
La Guardia Nacional implementó un contraflujo mientras se retiraban las unidades y se liberaba la circulación. ULISES MARTÍNEZ

Afortunadamente, ninguno de los ocupantes de la camioneta ni los operadores de los tráileres resultó lesionado, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

$!Uno de los tractocamiones sufrió severas afectaciones en la caja al participar en el accidente múltiple.
Uno de los tractocamiones sufrió severas afectaciones en la caja al participar en el accidente múltiple. ULISES MARTÍNEZ

La Guardia Nacional tomó conocimiento de los hechos, habilitó la circulación a contraflujo debido al cierre parcial de ambos carriles y solicitó grúas para retirar las unidades, mientras las aseguradoras acordaban la reparación de los daños.

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