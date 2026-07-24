Familia sale ilesa tras volcadura en el libramiento Norponiente

Una familia originaria de Guadalajara resultó ilesa luego de sufrir un accidente en el que la camioneta en la que viajaba salió de la carretera y terminó volcada, a la altura del kilómetro 19 del libramiento Norponiente. Autoridades de la Guardia Nacional informaron que una pareja y sus tres hijos menores viajaban a bordo de una camioneta Chevrolet Tahoe con dirección a Monterrey, para posteriormente dirigirse a la Unión Americana.

De acuerdo con la información recabada, el conductor de la camioneta intentó rebasar a un tráiler que transportaba cartón. En ese momento se encontró con otra unidad de frente, cuyo operador no se hizo a un lado y se retiró del lugar.

Posteriormente, la camioneta fue impactada por otra unidad de carga, la cual chocó contra otro tráiler. Ambos transportaban autopartes. Tras los impactos, la Chevrolet Tahoe fue proyectada contra el tráiler que intentaba rebasar, salió del camino y terminó volcada a un costado de la carretera.

Afortunadamente, ninguno de los ocupantes de la camioneta ni los operadores de los tráileres resultó lesionado, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

La Guardia Nacional tomó conocimiento de los hechos, habilitó la circulación a contraflujo debido al cierre parcial de ambos carriles y solicitó grúas para retirar las unidades, mientras las aseguradoras acordaban la reparación de los daños.