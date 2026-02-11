Intentó dar vuelta amplia y derriba a motociclista en el Centro de Saltillo
Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al motociclista a un hospital privado tras presentar lesiones de consideración, donde quedó bajo observación médica
Un motociclista resultó con lesiones de consideración luego de ser impactado por un automóvil cuya conductora realizó una vuelta amplia sin la debida precaución en calles de la zona centro, alrededor de las 13:00 horas de este miércoles en Saltillo.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, Esmeralda ¨N¨, de 27 años, conducía un Chevrolet Cruze sobre la calle Jacobo M. Aguirre.
Al llegar al cruce con Mariano Matamoros, la conductora giró para incorporarse a esa vialidad; sin embargo, intentó ingresar directamente al carril derecho, atravesándose al paso de un motociclista y presuntamente quitándole el derecho de circulación.
El afectado, identificado como Luis Enrique ¨N¨, de 24 años, se impactó contra el costado del automóvil y salió proyectado contra el pavimento, donde quedó tendido sin poder incorporarse por sus propios medios.
El hermano del lesionado, quien circulaba a la par en otra motocicleta, detuvo su marcha para solicitar apoyo al número de emergencias 911 y pedir el envío de una ambulancia.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y, tras valorar al joven, lo trasladaron a un hospital privado para su atención médica. Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance y realizaron las diligencias correspondientes.
La conductora fue detenida en el lugar mientras se esperaba la llegada de la aseguradora, a fin de que se hiciera responsable de los daños materiales, así como de las lesiones y gastos médicos del joven afectado.