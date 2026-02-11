Intentó dar vuelta amplia y derriba a motociclista en el Centro de Saltillo

Un motociclista resultó con lesiones de consideración luego de ser impactado por un automóvil cuya conductora realizó una vuelta amplia sin la debida precaución en calles de la zona centro, alrededor de las 13:00 horas de este miércoles en Saltillo.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, Esmeralda ¨N¨, de 27 años, conducía un Chevrolet Cruze sobre la calle Jacobo M. Aguirre.

