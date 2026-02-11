COMPARTIR
El incidente dejó únicamente daños materiales y obligó a realizar maniobras de vialidad mientras se efectuaban las diligencias para deslindar responsabilidades
Un accidente vial se registró en el cruce de las calles Estaño y Eulalio Gutiérrez, donde participaron un taxi y una camioneta de seguridad privada, lo que movilizó a elementos de Tránsito Municipal de Saltillo.
De acuerdo con las autoridades, el conductor del taxi, identificado como Josué ¨N¨, de 54 años, conducía un Nissan Versa. Fue señalado como probable responsable del percance.
Según la versión que proporcionó a los oficiales, circulaba por la lateral y realizó una vuelta en “U” con la intención de incorporarse desde la calle Estaño hacia los carriles con dirección al bulevar Jesús Valdés Sánchez, atravesando los carriles de Eulalio Gutiérrez.
En ese momento, una camioneta de valores Ford F-150, con placas del Estado de México y perteneciente a la empresa de seguridad privada Sepsa, avanzaba con dirección al bulevar Luis Donaldo Colosio con la luz verde del semáforo.
La unidad era conducida por Víctor ¨N¨, de 40 años, quien no logró evitar el impacto cuando el taxi se atravesó en su trayectoria.
No se reportaron personas lesionadas; únicamente se registraron daños materiales. Las autoridades realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.