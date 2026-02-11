Un accidente vial se registró en el cruce de las calles Estaño y Eulalio Gutiérrez, donde participaron un taxi y una camioneta de seguridad privada, lo que movilizó a elementos de Tránsito Municipal de Saltillo.

De acuerdo con las autoridades, el conductor del taxi, identificado como Josué ¨N¨, de 54 años, conducía un Nissan Versa. Fue señalado como probable responsable del percance.

