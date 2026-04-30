Intento de orillarse provoca choque múltiple sobre puente al sur de Saltillo

Un accidente vial en el que participaron tres vehículos se registró sobre el puente de Valle Dorado, donde una mujer embarazada y otros conductores fueron valorados por paramédicos tras la colisión, en Saltillo. De acuerdo con los primeros reportes, en el percance participó un Toyota Corolla, conducido por Norma ¨N¨, de 33 años, quien presuntamente chocó por alcance a un Chevrolet Chevy, manejado por Adolfo ¨N¨, de 25 años.

La conductora señaló que el conductor del Chevy se le atravesó cuando intentaba orillarse debido a una falla mecánica, por lo que no logró evitar el choque; sin embargo, el joven conductor indicó que ya se encontraba en el carril derecho frenando y que otros vehículos habían logrado pasar a un costado sin problemas.

Tras el impacto inicial, el Toyota Corolla terminó golpeando también una camioneta Nissan Magnite, conducida por Sofía Bethel ¨N¨, de 24 años, la cual circulaba por la misma vialidad.

Al lugar acudió personal de la empresa DM Control para brindar apoyo en la zona y coordinar las maniobras necesarias mientras se realizaban las labores de atención y retiro de los vehículos involucrados. Paramédicos de la Cruz Roja también acudieron al sitio para valorar a los participantes del accidente, además de una ambulancia privada que se detuvo para prestar apoyo médico a los involucrados.