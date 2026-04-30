Intento de orillarse provoca choque múltiple sobre puente al sur de Saltillo

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Saltillo
/ 30 abril 2026
    Intento de orillarse provoca choque múltiple sobre puente al sur de Saltillo
    El Toyota Corolla impactó inicialmente a un Chevrolet Chevy y posteriormente alcanzó a una camioneta Nissan Magnite, generando daños en las tres unidades. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos valoraron a una mujer embarazada y otros involucrados, mientras autoridades y personal de apoyo atendían la situación vial

Un accidente vial en el que participaron tres vehículos se registró sobre el puente de Valle Dorado, donde una mujer embarazada y otros conductores fueron valorados por paramédicos tras la colisión, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance participó un Toyota Corolla, conducido por Norma ¨N¨, de 33 años, quien presuntamente chocó por alcance a un Chevrolet Chevy, manejado por Adolfo ¨N¨, de 25 años.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-no-respeta-luz-roja-y-provoca-choque-en-cadena-en-periferico-lea-DJ20380726
$!Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención a los involucrados, mientras una ambulancia privada también se sumó al apoyo médico.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención a los involucrados, mientras una ambulancia privada también se sumó al apoyo médico. ULISES MARTÍNEZ

La conductora señaló que el conductor del Chevy se le atravesó cuando intentaba orillarse debido a una falla mecánica, por lo que no logró evitar el choque; sin embargo, el joven conductor indicó que ya se encontraba en el carril derecho frenando y que otros vehículos habían logrado pasar a un costado sin problemas.

$!Personal de apoyo vial intervino para coordinar el retiro de los vehículos y evitar mayores afectaciones en la circulación sobre el puente.
Personal de apoyo vial intervino para coordinar el retiro de los vehículos y evitar mayores afectaciones en la circulación sobre el puente. ULISES MARTÍNEZ

Tras el impacto inicial, el Toyota Corolla terminó golpeando también una camioneta Nissan Magnite, conducida por Sofía Bethel ¨N¨, de 24 años, la cual circulaba por la misma vialidad.

$!Versiones encontradas entre los conductores marcaron el percance, luego de que uno señalara una maniobra repentina por falla mecánica y el otro afirmara estar ya detenido.
Versiones encontradas entre los conductores marcaron el percance, luego de que uno señalara una maniobra repentina por falla mecánica y el otro afirmara estar ya detenido. ULISES MARTÍNEZ

Al lugar acudió personal de la empresa DM Control para brindar apoyo en la zona y coordinar las maniobras necesarias mientras se realizaban las labores de atención y retiro de los vehículos involucrados.

Paramédicos de la Cruz Roja también acudieron al sitio para valorar a los participantes del accidente, además de una ambulancia privada que se detuvo para prestar apoyo médico a los involucrados.

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