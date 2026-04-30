Saltillo: no respeta luz roja y provoca choque en cadena en periférico LEA
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El percance generó afectaciones viales y la movilización de autoridades, sin que se reportaran personas lesionadas
Un accidente vial se registró sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, antes del cruce con Libertad, en la colonia Bellavista, donde participaron tres vehículos, en Saltillo.
De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando un camión presuntamente no respetó la luz roja del semáforo al circular por Libertad. Se detuvo sobre la vialidad, lo que provocó que otros conductores frenaran para evitar una colisión.
El conductor de un taxi Nissan Tsuru, identificado como Alonso ¨N¨, de 58 años, detuvo su marcha tras percatarse de la situación; sin embargo, detrás de él circulaba un Chevrolet Aveo, conducido por Diana Elizabeth ¨N¨, de 36 años, quien no alcanzó a frenar.
El Chevrolet impactó la parte trasera del taxi y, debido al golpe, el Nissan Tsuru fue proyectado contra una camioneta Ford F-150, manejada por Gilberto Eliseo ¨N¨, de 30 años, quien avanzaba con luz verde en el semáforo.
Elementos de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y coordinar la circulación mientras se realizaban las maniobras para retirar los vehículos involucrados.