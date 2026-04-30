$!Saltillo: no respeta luz roja y provoca choque en cadena en periférico LEA

Un accidente vial se registró sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, antes del cruce con Libertad, en la colonia Bellavista, donde participaron tres vehículos, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando un camión presuntamente no respetó la luz roja del semáforo al circular por Libertad. Se detuvo sobre la vialidad, lo que provocó que otros conductores frenaran para evitar una colisión.