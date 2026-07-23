Intervienen Ojo de Agua, Paseo de la Reforma y otros sectores con mantenimiento, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Intervienen Ojo de Agua, Paseo de la Reforma y otros sectores con mantenimiento, en Saltillo
    El Gobierno Municipal mantiene acciones permanentes de mantenimiento y mejoramiento urbano en distintos sectores de Saltillo. CORTESÍA

El programa “Aquí Andamos” aplicó pintura amarilla en los cordones cuneta

Como parte de la estrategia permanente para mejorar los espacios públicos y fortalecer las condiciones urbanas de la ciudad, el alcalde Javier Díaz González instruyó una jornada integral de mantenimiento en distintos puntos estratégicos de Saltillo.

Este jueves, personal del programa “Aquí Andamos” realizó trabajos de pintura amarilla en los cordones cuneta de la calle Escénica, ubicada en el emblemático Barrio Mágico del Ojo de Agua, con el objetivo de mejorar la visibilidad de la infraestructura, contribuir al ordenamiento de la movilidad y favorecer una circulación más segura para automovilistas y peatones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/todo-listo-para-el-cumpleanos-de-saltillo-asi-seran-los-festejos-por-sus-449-anos-KB22329627

De manera paralela, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez, cuadrillas de distintas dependencias municipales llevaron a cabo labores de embellecimiento en el Parque Mirador Saltillo, donde se aplicó pintura en bancas y mobiliario urbano, además de realizar trabajos de limpieza general y deshierbe.

Las acciones tienen como finalidad mantener en mejores condiciones este espacio para el disfrute, convivencia y esparcimiento de las familias saltillenses y visitantes.

Como parte de la misma jornada de mantenimiento, la Brigada Integral intervino en el Paseo de la Reforma y el distribuidor vial El Sarape, donde se efectuaron labores de deshierbe, limpieza general de aceras laterales y mantenimiento de áreas verdes.

Asimismo, se realizaron trabajos de limpieza profunda y desazolve en el canal pluvial ubicado a un costado del bulevar Fundadores, específicamente en el tramo comprendido entre el bulevar Morelos y la calle 17.

En este punto se retiraron basura, tierra, maleza y diversos desechos acumulados que pudieran representar un obstáculo para el flujo del agua durante la temporada de lluvias, con el propósito de reducir riesgos y mantener en condiciones adecuadas la infraestructura pluvial.

$!El Parque Mirador Saltillo recibió trabajos de embellecimiento, pintura, limpieza general y deshierbe.
El Parque Mirador Saltillo recibió trabajos de embellecimiento, pintura, limpieza general y deshierbe. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz González reiteró que su administración mantiene una labor permanente en los diferentes sectores de la ciudad, mediante acciones de limpieza, mantenimiento y mejoramiento de espacios públicos.

Finalmente, recordó a la ciudadanía que puede utilizar el asistente virtual “Saltillo Fácil”, a través del número 844-160-08-08, para reportar cualquier servicio público que requiera atención en la localidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Servicios Públicos
Vialidad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cada quien lo suyo

Cada quien lo suyo
Las conquistas históricas de la incansable lucha social están en peligro.

NosotrAs: Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá
true

POLITICÓN: ¿Arturo Islas busca llevar el caso Rocky a una confrontación política en Saltillo?
Historias de Saltillo vuelve a Vanguardia: contar la ciudad después de la nostalgia

Historias de Saltillo vuelve a Vanguardia: contar la ciudad después de la nostalgia
El fuego consumió un colchón, ropa y diversos objetos almacenados en una de las habitaciones.

Llamas arrasan con vivienda abandonada en Ramos Arizpe
La camiseta verde le sentó bien a Rumy Aguirre, quien respondió con goles, liderazgo ofensivo y una actuación clave para conquistar el torneo.

Saltillense Rumy Aguirre brilla con México Sub-15 y conquista la Supercopa FMF 2026
Buques mercantes transitan por el mar Rojo bajo la protección de la fragata italiana BERGAMINI, como parte de la operación de la Unión Europea EUNAVFOR Aspides en el mar Rojo, el océano Índico y el Golfo.

Ataques hutíes a 2 petroleros saudíes podrían con abrir un nuevo frente en la guerra con Irán
OpenAI informó que, durante una prueba de seguridad, uno de sus agentes de IA explotó de forma autónoma vulnerabilidades y obtuvo acceso a los sistemas internos de Hugging Face.

¿Cómo un inesperado ciberataque de sistema de OpenAI provoca alarma y pedidos de mayor cautela?