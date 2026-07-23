Intervienen Ojo de Agua, Paseo de la Reforma y otros sectores con mantenimiento, en Saltillo

Este jueves, personal del programa “Aquí Andamos” realizó trabajos de pintura amarilla en los cordones cuneta de la calle Escénica, ubicada en el emblemático Barrio Mágico del Ojo de Agua, con el objetivo de mejorar la visibilidad de la infraestructura, contribuir al ordenamiento de la movilidad y favorecer una circulación más segura para automovilistas y peatones.

Como parte de la estrategia permanente para mejorar los espacios públicos y fortalecer las condiciones urbanas de la ciudad, el alcalde Javier Díaz González instruyó una jornada integral de mantenimiento en distintos puntos estratégicos de Saltillo.

De manera paralela, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez, cuadrillas de distintas dependencias municipales llevaron a cabo labores de embellecimiento en el Parque Mirador Saltillo, donde se aplicó pintura en bancas y mobiliario urbano, además de realizar trabajos de limpieza general y deshierbe.

Las acciones tienen como finalidad mantener en mejores condiciones este espacio para el disfrute, convivencia y esparcimiento de las familias saltillenses y visitantes.

Como parte de la misma jornada de mantenimiento, la Brigada Integral intervino en el Paseo de la Reforma y el distribuidor vial El Sarape, donde se efectuaron labores de deshierbe, limpieza general de aceras laterales y mantenimiento de áreas verdes.

Asimismo, se realizaron trabajos de limpieza profunda y desazolve en el canal pluvial ubicado a un costado del bulevar Fundadores, específicamente en el tramo comprendido entre el bulevar Morelos y la calle 17.

En este punto se retiraron basura, tierra, maleza y diversos desechos acumulados que pudieran representar un obstáculo para el flujo del agua durante la temporada de lluvias, con el propósito de reducir riesgos y mantener en condiciones adecuadas la infraestructura pluvial.