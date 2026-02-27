Invade carril, choca y saca del camino auto al sur de Saltillo; mujer es lesionada

Una mujer terminó con lesiones de consideración y fue internada en la Clínica 2 del IMSS, luego de sufrir un aparatoso choque automovilístico la mañana de este viernes en las inmediaciones de la colonia Villas de la Angostura, en Saltillo. El presunto responsable fue detenido por las autoridades municipales. La lesionada, identificada como Raquel Madai ¨N¨, de 32 años, circulaba de norte a sur sobre el bulevar Antonio Cárdenas a bordo de un vehículo Chevrolet Aveo color blanco. De acuerdo con los primeros reportes, sobre la lateral de la misma vía transitaba un automóvil Honda color gris, conducido por Brian Alejandro ¨N¨, de 25 años. TE PUEDE INTERESAR: Choque de frente deja un motociclista herido, en Saltillo

El percance sobrevino cuando Brian se incorporó sin la debida precaución al carril de alta velocidad y, momentos después, intentó realizar un cambio al carril central. En esa maniobra, el conductor del Honda impactó con su costado lateral derecho al Aveo, proyectándolo fuera de la carpeta asfáltica hacia un predio baldío. A pesar de la magnitud del impacto y de haber salido del camino, el vehículo de la afectada no volcó. Sin embargo, Raquel Madai resultó con lesiones en las cervicales y una crisis nerviosa por el fuerte incidente.

Paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) arribaron al lugar para brindar los primeros auxilios y, tras estabilizarla, procedieron a su traslado al nosocomio del Seguro Social para una valoración médica especializada. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente. Brian Alejandro fue asegurado en el lugar bajo el cargo de lesiones culposas. El joven conductor quedó a disposición del área de consignados de la Policía Municipal, a la espera de que el Agente Investigador del Ministerio Público determine su situación legal en las próximas horas y se proceda a la reparación de los daños y gastos médicos derivados del siniestro.