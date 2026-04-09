Traileros sufren aparatoso choque frontal, en Arteaga

Dos personas lesionadas de consideración fue el saldo de un accidente entre dos tractocamiones ocurrido la tarde de este jueves en la carretera federal 57, en el tramo que conduce de Huachichil a La Encantada.

El percance afectó la circulación en ambos sentidos y la carretera permaneció cerrada por espacio de dos horas. Alberto Ramírez Villegas, sargento segundo de la Guardia Nacional (GN), informó que el accidente se registró cerca de las 5:00 de la tarde.

Se señaló como responsable a un tráiler Kenworth color negro, que era conducido por Roberto N., originario de San Pedro Cholula, Puebla. Circulaba de oriente a poniente cuando, debido a las condiciones climáticas, perdió el control, derrapó e invadió el carril opuesto.

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Luego impactó de frente contra otro tráiler de la marca Freightliner, modelo 2016, que era conducido por Jorge Alberto N., de 29 años, originario de Chiapas. Tras el choque, la cabina del primer vehículo se desprendió y quedó sobre la carpeta asfáltica, mientras que la caja y partes del chasis continuaron en movimiento hasta una distancia aproximada de 100 metros.

Al lugar acudió la unidad 541 de Protección Civil de Arteaga, cuyos elementos trasladaron a Roberto Ramírez a la clínica Human. También acudió la ambulancia 540, cuyos paramédicos trasladaron al conductor del segundo vehículo a la Clínica 1 del IMSS en Saltillo. El accidente será turnado al agente del Ministerio Público con sede en Saltillo, quien se encargará de evaluar el monto de los daños materiales.