Saltillo: honran a Hugo Guillermo Díaz Covarrubias con nombramiento de vialidad

Luego de que el Ayuntamiento de Saltillo aprobara el pasado 28 de enero el cambio de nomenclatura del tramo carretero comprendido entre el entronque Zacatecas–Derramadero y el ejido Providencia, este 1 de mayo se formalizó la modificación, por lo que la vialidad ahora lleva el nombre de Hugo Guillermo Díaz Covarrubias. Durante el acto, autoridades destacaron que el nombramiento representa un reconocimiento público a la trayectoria del líder sindical y su papel en el desarrollo laboral e industrial de la región. Se señaló que no se trata únicamente de un cambio de nombre, sino de un acto de memoria y reconocimiento a su contribución a la clase trabajadora.

Hugo Guillermo Díaz Covarrubias inició su trayectoria laboral en 1972 al incorporarse a Chrysler de México, donde comenzó como trabajador dentro de las líneas de producción. Con el paso del tiempo, asumió responsabilidades sindicales como delegado departamental y posteriormente como delegado general nacional, lo que marcó el inicio de su participación en la representación de los trabajadores del sector automotriz.

A lo largo de su carrera ocupó diversos cargos dentro de estructuras sindicales a nivel nacional, entre ellos la Secretaría del Interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz Integrada, Similares y Conexos de la República Mexicana, así como la Secretaría General de la misma organización, cargo que desempeñó por más de dos décadas. Posteriormente, continuó su labor dentro de órganos de dirección y comisiones sindicales, manteniendo su participación en la defensa de los derechos laborales. Actualmente se desempeña como director de la Sección 23 de la Federación de Trabajadores del Distrito Federal y de la Ciudad de México, cargo que ocupa desde 2016 a la fecha.

El enlace de la Secretaría General de la Sección 23, Javier Díaz Castañeda, en representación de Hugo Díaz, dio lectura a un mensaje en el que el líder sindical expresó su agradecimiento por el reconocimiento recibido. En el texto, señaló que el homenaje representa también un reconocimiento a quienes lo han acompañado a lo largo de su trayectoria. Destacó que su labor como representante sindical ha sido un privilegio que le ha permitido conocer de cerca las realidades, luchas y aspiraciones de los trabajadores, así como fortalecer la unidad mediante el trabajo conjunto, la solidaridad y el compromiso. Por su parte, la secretaria del Trabajo en Coahuila, Nazira Zogbi, subrayó que el homenaje refleja la suma de esfuerzos entre trabajadores, gobierno y sector productivo. Señaló que el desarrollo de la región industrial de Derramadero está ligado al diálogo y la colaboración. Añadió que el crecimiento económico debe traducirse en bienestar laboral y en mejores condiciones de vida para las familias.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, afirmó que la ciudad se ha consolidado como un referente industrial y de competitividad a nivel nacional, y atribuyó parte de ese desarrollo al trabajo conjunto entre autoridades, sector productivo y sindicatos. Explicó que el cambio de nombre del tramo carretero responde a un acto de justicia y reconocimiento a la trayectoria de Díaz Covarrubias dentro del sindicalismo. El funcionario municipal señaló que la ampliación de la vialidad hacia Derramadero permitirá mejorar la conectividad y la seguridad de los trabajadores que diariamente transitan por la zona industrial. Añadió que la obra busca también elevar la calidad de vida al reducir tiempos de traslado y fortalecer la movilidad en el corredor productivo.

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