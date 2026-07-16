Invita CCME Coahuila a empresarias y emprendedoras a conferencia sobre inteligencia artificial

El Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME) Coahuila invitó a empresarias, ejecutivas y emprendedoras a participar en una sesión especial que incluirá la conferencia ”De Ejecutivas a Estrategas de IA: Cómo implementarla con inteligencia”, enfocada en el uso estratégico de la inteligencia artificial para fortalecer la toma de decisiones y la competitividad de los negocios. De acuerdo con el organismo, la sesión se realizará el próximo martes 22 de julio, a las 17:30 horas, en el Salón Ejecutivo del Hotel Courtyard by Marriott Parque Centro, en Saltillo. La conferencia será impartida por Marianela Santos, inversionista ángel, empresaria de impacto social y CEO de Kalpa Ventures, AI-Green Data Center y Coahuila Tech Hub.

Según informó el CCME Coahuila, durante la charla se compartirán herramientas para comprender cómo la inteligencia artificial puede incorporarse de manera estratégica a las empresas, con el objetivo de optimizar procesos, fortalecer la toma de decisiones y generar nuevas oportunidades de innovación y competitividad. El organismo destacó que Marianela Santos es empresaria mexicana, CEO y consejera independiente, con experiencia en planeación estratégica, levantamiento de capital y transformación digital. Además, lidera iniciativas de crecimiento, gobierno corporativo y adopción de prácticas ESG, con enfoque en inclusión y diversidad, así como proyectos que impulsan la innovación y la competitividad en México y Latinoamérica. IMPULSAN CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN EMPRESARIAL De acuerdo con el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, esta conferencia forma parte de una agenda permanente de capacitación, mentorías, vinculación, ruedas de negocio y alianzas estratégicas para fortalecer la profesionalización de las empresas lideradas por mujeres y contribuir a reducir la brecha económica de género.

El organismo señaló que estas acciones forman parte de su estrategia nacional para promover el emprendimiento, la innovación y el desarrollo económico con perspectiva de género, mediante espacios de formación y generación de redes de colaboración. El CCME Coahuila invitó a empresarias, ejecutivas y mujeres que desarrollan un emprendimiento a integrarse a esta comunidad de liderazgo y crecimiento empresarial. El costo de participación será de 380 pesos para socias y de 480 pesos para no socias, y el registro podrá realizarse a través de la plataforma Ticketópolis.

Temas

Conferencias Ia Mujeres

Localizaciones

Saltillo

