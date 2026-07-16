Invita CCME Coahuila a empresarias y emprendedoras a conferencia sobre inteligencia artificial

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Invita CCME Coahuila a empresarias y emprendedoras a conferencia sobre inteligencia artificial
    Marianela Santos (derecha), quien impartirá la conferencia “De Ejecutivas a Estrategas de IA: Cómo implementarla con inteligencia”, junto a la presidenta del CCME Coahuila, Ana Cecilia Mata Rodríguez (centro), y la asesora Marianela Santos Flores (izquierda). REDES SOCIALES

La conferencia será impartida por la inversionista y empresaria Marianela Santos, quien compartirá herramientas para incorporar la inteligencia artificial en la toma de decisiones y el crecimiento empresarial

El Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME) Coahuila invitó a empresarias, ejecutivas y emprendedoras a participar en una sesión especial que incluirá la conferencia ”De Ejecutivas a Estrategas de IA: Cómo implementarla con inteligencia”, enfocada en el uso estratégico de la inteligencia artificial para fortalecer la toma de decisiones y la competitividad de los negocios.

De acuerdo con el organismo, la sesión se realizará el próximo martes 22 de julio, a las 17:30 horas, en el Salón Ejecutivo del Hotel Courtyard by Marriott Parque Centro, en Saltillo. La conferencia será impartida por Marianela Santos, inversionista ángel, empresaria de impacto social y CEO de Kalpa Ventures, AI-Green Data Center y Coahuila Tech Hub.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/entregan-aparatos-ortopedicos-a-50-personas-con-discapacidad-en-ramos-arizpe-AA22220231

Según informó el CCME Coahuila, durante la charla se compartirán herramientas para comprender cómo la inteligencia artificial puede incorporarse de manera estratégica a las empresas, con el objetivo de optimizar procesos, fortalecer la toma de decisiones y generar nuevas oportunidades de innovación y competitividad.

El organismo destacó que Marianela Santos es empresaria mexicana, CEO y consejera independiente, con experiencia en planeación estratégica, levantamiento de capital y transformación digital. Además, lidera iniciativas de crecimiento, gobierno corporativo y adopción de prácticas ESG, con enfoque en inclusión y diversidad, así como proyectos que impulsan la innovación y la competitividad en México y Latinoamérica.

IMPULSAN CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN EMPRESARIAL

De acuerdo con el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, esta conferencia forma parte de una agenda permanente de capacitación, mentorías, vinculación, ruedas de negocio y alianzas estratégicas para fortalecer la profesionalización de las empresas lideradas por mujeres y contribuir a reducir la brecha económica de género.

$!La conferencia estará a cargo de Marianela Santos, inversionista ángel, empresaria de impacto social y CEO de Kalpa Ventures, AI-Green Data Center y Coahuila Tech Hub.
La conferencia estará a cargo de Marianela Santos, inversionista ángel, empresaria de impacto social y CEO de Kalpa Ventures, AI-Green Data Center y Coahuila Tech Hub. CORTESÍA

El organismo señaló que estas acciones forman parte de su estrategia nacional para promover el emprendimiento, la innovación y el desarrollo económico con perspectiva de género, mediante espacios de formación y generación de redes de colaboración.

El CCME Coahuila invitó a empresarias, ejecutivas y mujeres que desarrollan un emprendimiento a integrarse a esta comunidad de liderazgo y crecimiento empresarial. El costo de participación será de 380 pesos para socias y de 480 pesos para no socias, y el registro podrá realizarse a través de la plataforma Ticketópolis.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conferencias
Ia
Mujeres

Localizaciones


Saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los antivalores epsteinianos

Los antivalores epsteinianos
true

La sombra de la rectoría. Historia de un crimen sin castigo
true

POLITICÓN: Ni en redes ni en prensa; trazan la ruta jurídica para el caso Tania Flores

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís supervisó los avances del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos, cuya conclusión está proyectada para principios de 2027.

Torreón: Supervisa Riquelme avance del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos
El cargamento de marihuana fue localizado oculto en distintos compartimentos de la camioneta asegurada durante el operativo.

Aseguran 74 kilos de marihuana en operativo sobre la carretera 57, en Progreso
Gabriela Rodríguez portará la bandera mexicana durante la inauguración de Santo Domingo 2026.

Gabriela Rodríguez, orgullo de Saltillo: será abanderada de México en los Juegos Centroamericanos 2026
Se observa sangre en el pavimento cerca del lugar de un tiroteo en el que estuvo involucrado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el lunes 13 de julio de 2026 en Biddeford, Maine. La frase en el piso reza: Esto es sangre.

Jefe de Seguridad Nacional de EU se ve a prueba tras tres muertes cometidas por el ICE

Dos hombres caminan en las aguas del estrecho de Ormuz con barcos fondeados más lejos, cerca de Bandar Abbas, Irán, el domingo 12 de julio de 2026, informó la AP.

Tres islas ayudan a controlar acceso al estrecho de Ormuz: están en la mira por la guerra en Irán