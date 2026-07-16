$!Entregan aparatos ortopédicos a 50 personas con discapacidad en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la inclusión y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, en coordinación con el DIF Coahuila, el DIF Municipal y los Clubes Rotarios de Ramos Arizpe y Saltillo, entregó aparatos ortopédicos a 50 beneficiarios, quienes ahora contarán con herramientas que favorecerán su movilidad e independencia. La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, encabezó la entrega y reconoció el trabajo conjunto que realizan el Ayuntamiento y el DIF Municipal para ampliar la atención a este sector de la población. Destacó que, a nivel estatal, se impulsa una política integral enfocada en la inclusión, mediante el fortalecimiento de hospitales, centros de salud y unidades básicas de rehabilitación.

IMPULSAN ACCIONES DE INCLUSIÓN “Quiero felicitar al Alcalde y a Teresita por el trabajo que vienen realizando. Han estado muy comprometidos con todos los temas, pero el de salud y el de inclusión es algo muy importante. Me ha tocado conocer los centros de salud que equiparon; estamos trabajando todos hermanados para fortalecer nuestros proyectos y programas que fomentan un Coahuila más incluyente”, expresó. Durante el acto, realizado en la Presidencia Municipal, se distribuyeron sillas de ruedas estándar, infantiles, reforzadas y todo terreno, además de andadores, bastones, muletas, baumanómetros, glucómetros, sillas cómodo y prótesis oculares, como resultado de la colaboración entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Municipio, el DIF y los organismos ciudadanos ha permitido ampliar la entrega de apoyos a quienes más los requieren. Informó que actualmente Ramos Arizpe dispone de más de 300 aparatos para atender solicitudes de la población y mantiene el proyecto de modernización de sus espacios de rehabilitación. “Muchas veces pensamos que entregamos una silla de ruedas o un andador, pero en realidad estamos entregando una mejor calidad de vida. Detrás de cada apoyo hay una historia, una familia y una persona que quiere recuperar su independencia. Mientras tengamos el honor de servir a Ramos Arizpe, seguiremos trabajando para que nadie se sienta olvidado”, afirmó.

Asimismo, anunció que el Gobierno Municipal fortalece los servicios de rehabilitación mediante la remodelación de instalaciones, la incorporación de un aula sensorial y nuevo equipamiento especializado, además de promover la inclusión laboral de personas con discapacidad en coordinación con el sector empresarial. La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, subrayó que cada aparato funcional representa una oportunidad para que las personas recuperen independencia, seguridad y bienestar, resultado del esfuerzo conjunto entre instituciones y ciudadanía. Al evento asistieron el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 8, Raymundo Zamarripa; el presidente del Club Rotario de Saltillo, Horacio Humberto Villarreal Márquez; el presidente del Club Rotario Ramos Arizpe, Alejandro Antonio Vázquez García; y la directora de Salud Municipal, Margarita Escalante.

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