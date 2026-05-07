Invitan a motociclistas de Saltillo al curso gratuito ‘Rueda por tu vida’

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    Invitan a motociclistas de Saltillo al curso gratuito ‘Rueda por tu vida’
    La capacitación es organizada por la Subdirección de Tránsito de la Policía Municipal. CORTESÍA

El taller está dirigido a motociclistas con el objetivo de prevenir accidentes viales

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, a través de la Subdirección de Tránsito, invitó a las y los motociclistas a participar en el curso gratuito de prevención de accidentes “Rueda por tu vida”, el cual busca fortalecer la cultura vial y reducir riesgos entre quienes utilizan este medio de transporte.

Con el respaldo de la Federación de Policías y Oficiales Motociclistas, la Subdirección de Tránsito de la Policía Municipal impartirá este taller teórico-práctico en el que las y los asistentes podrán conocer reglas de tránsito, medidas preventivas y técnicas básicas de conducción segura.

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Además de la capacitación en aula, las personas participantes tendrán la oportunidad de poner en práctica lo aprendido mediante un circuito cerrado para motocicletas ligeras, diseñado para reforzar habilidades de manejo y reacción.

$!Las y los participantes aprenderán reglas de tránsito y medidas de prevención de accidentes.
Las y los participantes aprenderán reglas de tránsito y medidas de prevención de accidentes. CORTESÍA

La subdirectora de Tránsito, Zulema Banda Alemán, señaló que el programa se desarrolla cada dos sábados y está dirigido tanto a hombres como a mujeres motociclistas.

“Rueda por tu vida tiene como objetivo brindar herramientas teóricas y prácticas para que las y los motociclistas refuercen sus conocimientos y mejoren sus habilidades de conducción. Aprovecho para hacer extensiva la invitación para que acudan solos o en grupo al curso que se llevará a cabo este sábado”, expresó.

La capacitación se realizará el próximo 9 de mayo a las 9:00 horas en las instalaciones del Biblioparque Norte, ubicado sobre el bulevar Isidro López Zertuche, en la colonia Las Brisas.

Las personas interesadas en participar podrán registrarse a través de WhatsApp al número 844 290 21 79.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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