Invitan a motociclistas de Saltillo al curso gratuito ‘Rueda por tu vida’

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, a través de la Subdirección de Tránsito, invitó a las y los motociclistas a participar en el curso gratuito de prevención de accidentes “Rueda por tu vida”, el cual busca fortalecer la cultura vial y reducir riesgos entre quienes utilizan este medio de transporte. Con el respaldo de la Federación de Policías y Oficiales Motociclistas, la Subdirección de Tránsito de la Policía Municipal impartirá este taller teórico-práctico en el que las y los asistentes podrán conocer reglas de tránsito, medidas preventivas y técnicas básicas de conducción segura.

Además de la capacitación en aula, las personas participantes tendrán la oportunidad de poner en práctica lo aprendido mediante un circuito cerrado para motocicletas ligeras, diseñado para reforzar habilidades de manejo y reacción.

La subdirectora de Tránsito, Zulema Banda Alemán, señaló que el programa se desarrolla cada dos sábados y está dirigido tanto a hombres como a mujeres motociclistas. “Rueda por tu vida tiene como objetivo brindar herramientas teóricas y prácticas para que las y los motociclistas refuercen sus conocimientos y mejoren sus habilidades de conducción. Aprovecho para hacer extensiva la invitación para que acudan solos o en grupo al curso que se llevará a cabo este sábado”, expresó. La capacitación se realizará el próximo 9 de mayo a las 9:00 horas en las instalaciones del Biblioparque Norte, ubicado sobre el bulevar Isidro López Zertuche, en la colonia Las Brisas. Las personas interesadas en participar podrán registrarse a través de WhatsApp al número 844 290 21 79.

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