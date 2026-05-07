Saltillo tendrá Feria del Empleo con 600 vacantes para profesionistas, operarios y jóvenes

Con vacantes que van desde puestos operativos hasta perfiles profesionales, Saltillo realizará una nueva edición de la Feria del Empleo el próximo 13 de mayo, donde 22 empresas ofertarán alrededor de 600 oportunidades laborales para distintos sectores de la población. La jornada se llevará a cabo de 9:00 a 13:00 horas en las instalaciones de la Universidad CNCI, ubicada sobre el bulevar Fundadores, en el Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo.

Entre las vacantes disponibles habrá opciones dirigidas a operarios, profesionistas, adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes que buscan incorporarse por primera vez al mercado laboral, uno de los sectores que con frecuencia enfrenta más obstáculos para conseguir experiencia laboral. Además de acercar ofertas de empleo en un solo espacio, la feria busca facilitar el contacto directo entre empresas y personas que buscan trabajo o mejorar sus ingresos, en medio de un panorama donde muchas familias continúan enfrentando presión económica. Como parte de las facilidades para asistentes, se ofrecerá transporte gratuito con salidas desde la Alameda Zaragoza a las 9:00, 10:30 y 11:30 de la mañana.

Las personas interesadas pueden consultar más información sobre sedes y fechas en la plataforma feria.empleo.gob.mx o solicitar orientación a través del número 079. La actividad es coordinada principalmente por la Secretaría del Trabajo de Coahuila, en conjunto con el Servicio Nacional de Empleo (SNE), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal, Mejora Coahuila, el Gobierno del Estado y la Universidad CNCI.

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