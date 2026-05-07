Saltillo tendrá Feria del Empleo con 600 vacantes para profesionistas, operarios y jóvenes

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo tendrá Feria del Empleo con 600 vacantes para profesionistas, operarios y jóvenes
    La Feria del Empleo de Saltillo reunirá este 13 de mayo a 22 empresas con vacantes para distintos perfiles laborales, incluidos jóvenes, profesionistas y adultos mayores. CORTESÍA
Sarah Estrada
por Sarah Estrada

COMPARTIR

TEMAS


Empleos
feria del empleo

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


SETRA

Participarán 22 empresas este 13 de mayo; habrá opciones para adultos mayores, personas con discapacidad y quienes buscan su primer trabajo

Con vacantes que van desde puestos operativos hasta perfiles profesionales, Saltillo realizará una nueva edición de la Feria del Empleo el próximo 13 de mayo, donde 22 empresas ofertarán alrededor de 600 oportunidades laborales para distintos sectores de la población.

La jornada se llevará a cabo de 9:00 a 13:00 horas en las instalaciones de la Universidad CNCI, ubicada sobre el bulevar Fundadores, en el Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-incendio-arrasa-con-tres-tejabanes-en-universidad-pueblo-familias-quedan-sin-hogar-IF20528303

Entre las vacantes disponibles habrá opciones dirigidas a operarios, profesionistas, adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes que buscan incorporarse por primera vez al mercado laboral, uno de los sectores que con frecuencia enfrenta más obstáculos para conseguir experiencia laboral.

Además de acercar ofertas de empleo en un solo espacio, la feria busca facilitar el contacto directo entre empresas y personas que buscan trabajo o mejorar sus ingresos, en medio de un panorama donde muchas familias continúan enfrentando presión económica.

Como parte de las facilidades para asistentes, se ofrecerá transporte gratuito con salidas desde la Alameda Zaragoza a las 9:00, 10:30 y 11:30 de la mañana.

$!La Feria del Empleo de Saltillo ofrecerá alrededor de 600 oportunidades laborales para operarios, profesionistas, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.
La Feria del Empleo de Saltillo ofrecerá alrededor de 600 oportunidades laborales para operarios, profesionistas, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. CORTESÍA

Las personas interesadas pueden consultar más información sobre sedes y fechas en la plataforma feria.empleo.gob.mx o solicitar orientación a través del número 079.

La actividad es coordinada principalmente por la Secretaría del Trabajo de Coahuila, en conjunto con el Servicio Nacional de Empleo (SNE), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal, Mejora Coahuila, el Gobierno del Estado y la Universidad CNCI.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Empleos
feria del empleo

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


SETRA

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
AMLO: Bien protegido

AMLO: Bien protegido
true

Rocha Moya y el riesgo de que México sea crucificado
true

POLITICÓN: Participa VANGUARDIA en encuentro entre la Suprema Corte, la SIP y el CPJ en pro de la libertad de prensa
Vecinos señalaron que los accidentes son frecuentes en este cruce debido a la ausencia de señalamientos y a la presencia de tráileres estacionados que reducen la visibilidad de los conductores.

No respeta el alto y provoca fuerte choque contra vehículo conducido por un menor, en Saltillo
De acuerdo con autoridades estatales, el aumento salarial para jubilados del magisterio deberá reflejarse directamente en el sueldo base tabular, conforme a lo establecido por la ley.

Buscan concertar incremento salarial superior a la inflación para jubilados del magisterio en Coahuila
La Fiscalía de Coahuila cumplimentó órdenes de aprehensión contra dos hombres por el homicidio ocurrido al interior del anexo.

Capturan a dos por homicidio en anexo “Fe, esperanza y amor” de Monclova
Reunión bilateral entre Donald Trump y Lula da Silva en Washington, un encuentro clave marcado por la geopolítica y el comercio regional.

Lula va la Casa Blanca después de meses de tensiones con Trump
El secretario de Estado, Marco Rubio, se dirige a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Casa Blanca.

La Casa Blanca insiste en que la guerra contra Irán terminó, aunque vuelen misiles