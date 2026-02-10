Invitan al Croquetón 2026 para apoyar a seres sintientes en Saltillo

/ 10 febrero 2026
    Invitan al Croquetón 2026 para apoyar a seres sintientes en Saltillo
    Se invita a la ciudadanía a donar alimento, cobijas o abrigo para mascotas. FOTO: ESPECIAL

Llaman a donar alimento y abrigo para este evento en el que también ofrecerán adopciones y servicios veterinarios gratuitos

El Gobierno Municipal de Saltillo hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse este sábado 14 de febrero al Croquetón 2026, una jornada solidaria que busca apoyar a los seres sintientes mediante la donación de alimento, cobijas o prendas de abrigo.

El evento se realizará de 1:00 a 6:00 de la tarde en el Parque Perrón, ubicado en La Gran Plaza, en el cruce del periférico Luis Echeverría y el bulevar Manuel Pérez Treviño, dentro del Centro Metropolitano.

Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, informó que como parte de las actividades se llevará a cabo una Feria de Adopción, con el objetivo de brindar una nueva oportunidad de hogar a perros y gatos rescatados. Las personas interesadas deberán presentar copia de su INE y comprobante de domicilio, llenar un formato de adopción y, en caso de que el animal esté esterilizado, cubrir una cuota de recuperación de 203 pesos; si no lo está, deberán firmar un compromiso con fecha para realizar el procedimiento.

Durante el Croquetón también estará disponible el quirófano móvil, que ofrecerá esterilizaciones con cuotas de recuperación de 300 pesos para perros y 250 pesos para gatos, las cuales incluyen medicamentos postoperatorios. Para este servicio es necesario agendar cita previamente al teléfono 844-245-76-65.

Las autoridades informaron que las hembras gestantes y en celo sí pueden ser esterilizadas. Asimismo, se pidió a los asistentes llevar a los perros con correa y cobija, y a los gatos en jaula y con cobija.

Además, el evento contará con servicios gratuitos de vacunación antirrábica y desparasitación interna, reforzando el compromiso del municipio con el bienestar animal y la tenencia responsable de mascotas.

