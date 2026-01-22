Jesús Alberto Padilla Garza inicia segundo periodo como director de la Facultad de Arquitectura

ARTEAGA, COAH.- El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, tomó protesta al Arq. Jesús Alberto Padilla Garza como director de la Facultad de Arquitectura Unidad Sureste para el periodo 2025-2028, en una ceremonia celebrada en el Salón de Usos Múltiples del plantel. Durante el acto, se entregaron 25 computadoras y 5 equipos de aire acondicionado para fortalecer la infraestructura de la facultad.

El evento contó con la presencia de la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez; el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales; el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Ángel Sánchez; así como funcionarios universitarios, alumnos, docentes e invitados especiales.

En su mensaje, el rector Pimentel Martínez destacó que este segundo periodo es una oportunidad para redoblar esfuerzos y trabajar en unidad. “Vamos a trabajar de la mano los próximos tres años para seguir consolidando al plantel, vamos a apostarle a la vinculación y al desarrollo para que esta generación sea la que nos ayude a cambiar el mundo”, afirmó.

Por su parte, el director Padilla Garza expresó su compromiso renovado y agradeció a la comunidad universitaria por respaldar el proyecto que ha llevado a la facultad a avanzar hacia un espacio en el que se convive como familia, con respeto y esfuerzo compartido. Subrayó también la importancia de la vinculación con el sector empresarial, como un medio para demostrar el talento de los estudiantes y fortalecer el futuro del plantel.