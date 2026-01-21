Inaugura UAdeC Laboratorio de Nutrición en la Facultad de Enfermería Unidad Laguna

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la formación académica y profesional de los estudiantes, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) inauguró el Laboratorio de Nutrición en la Facultad de Enfermería Unidad Laguna, en un acto encabezado por el rector Octavio Pimentel Martínez.

La ceremonia contó con la presencia de la coordinadora de la Unidad Laguna, Sandra López Chavarría; la directora de Administración Patrimonial y de Servicios, Paulette Seceñas Vázquez; la directora de la Facultad de Enfermería, Irma Andrade Valles; el secretario administrativo, Gabriel Gerardo Suarez Alemán; la secretaria académica, Norma Patricia Villa Vega; y, en representación de los estudiantes, el alumno Yael Alejandro Reyes Marentes.

Durante su mensaje, el rector Octavio Pimentel Martínez destacó que la entrega del laboratorio representa un uso eficiente de los recursos, dirigidos hacia las áreas que más lo necesitan, como la salud, y subrayó la importancia de contar con infraestructura y equipamiento adecuados para que los estudiantes puedan convertirse en profesionales comprometidos con una sociedad más sana.

Por su parte, Paulette Seceñas Vázquez resaltó que el laboratorio es un ejemplo de aprovechamiento responsable de espacios, gracias a una inversión de 2 millones 449 mil 431 pesos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2025. El proyecto incluyó la habilitación de dos áreas: