Inaugura UAdeC Laboratorio de Nutrición en la Facultad de Enfermería Unidad Laguna

Torreón
/ 21 enero 2026
    Inaugura UAdeC Laboratorio de Nutrición en la Facultad de Enfermería Unidad Laguna
    El rector destacó que el laboratorio refleja un uso eficiente de los recursos de la universidad y su aplicación en áreas prioritarias como la salud. FOTO: CORTESÍA

La ceremonia fue encabezada por el rector Octavio Pimentel Martínez y contó con la presencia de autoridades universitarias y representantes estudiantiles

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la formación académica y profesional de los estudiantes, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) inauguró el Laboratorio de Nutrición en la Facultad de Enfermería Unidad Laguna, en un acto encabezado por el rector Octavio Pimentel Martínez.

La ceremonia contó con la presencia de la coordinadora de la Unidad Laguna, Sandra López Chavarría; la directora de Administración Patrimonial y de Servicios, Paulette Seceñas Vázquez; la directora de la Facultad de Enfermería, Irma Andrade Valles; el secretario administrativo, Gabriel Gerardo Suarez Alemán; la secretaria académica, Norma Patricia Villa Vega; y, en representación de los estudiantes, el alumno Yael Alejandro Reyes Marentes.

Durante su mensaje, el rector Octavio Pimentel Martínez destacó que la entrega del laboratorio representa un uso eficiente de los recursos, dirigidos hacia las áreas que más lo necesitan, como la salud, y subrayó la importancia de contar con infraestructura y equipamiento adecuados para que los estudiantes puedan convertirse en profesionales comprometidos con una sociedad más sana.

Por su parte, Paulette Seceñas Vázquez resaltó que el laboratorio es un ejemplo de aprovechamiento responsable de espacios, gracias a una inversión de 2 millones 449 mil 431 pesos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2025. El proyecto incluyó la habilitación de dos áreas:

$!La habilitación del laboratorio incluyó una inversión de 2 millones 449 mil 431 pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2025.
La habilitación del laboratorio incluyó una inversión de 2 millones 449 mil 431 pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2025. FOTO: CORTESÍA

Área de laboratorio: instalación de piso cerámico, ventanería y puertas de aluminio, sistema hidráulico y sanitario, seis luminarias, tres islas de trabajo de acero inoxidable (dos con estufa, contactos y campana), 16 bancos de acero inoxidable y extintores de fuego.

Aula académica: piso cerámico, ventanería de aluminio, Mini Split, cuatro luminarias tipo LED, proyector y pantalla. Además, se realizaron trabajos exteriores como fosa séptica, trampa de grasas, tanque estacionario y pintura interior y exterior del edificio.

La directora de la Facultad de Enfermería, Irma Andrade Valles, agradeció al rector por impulsar acciones que fortalecen la formación de los estudiantes de Nutrición, quienes podrán desarrollar habilidades técnicas, fomentar la creatividad culinaria con enfoque nutricional y consolidar valores como responsabilidad, ética y trabajo en equipo, contribuyendo así a la salud de la comunidad.

Con este nuevo laboratorio, la UAdeC reafirma su compromiso con la educación de calidad, ofreciendo espacios modernos y equipados para el desarrollo académico y profesional de sus estudiantes.

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

