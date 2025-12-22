Joven acaba en cuneta tras supuesto bloqueo de dirección de su auto, al norte de Saltillo

Una joven identificada como Cinthya ¨N¨, de 23 años, protagonizó un accidente vial al subir su vehículo a la cuneta de descanso ubicada debajo del puente de Luis Donaldo Colosio y Venustiano Carranza, en Saltillo.

De acuerdo con la información proporcionada por la conductora a las autoridades, el hecho ocurrió cuando circulaba sobre Venustiano Carranza y pretendía girar hacia Luis Donaldo Colosio, con dirección a Tezcatlipoca.

TE PUEDE INTERESAR: Se pasa el rojo y provoca choque en el Centro de Ramos Arizpe