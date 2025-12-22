Joven acaba en cuneta tras supuesto bloqueo de dirección de su auto, al norte de Saltillo

Saltillo
/ 22 diciembre 2025
    Joven acaba en cuneta tras supuesto bloqueo de dirección de su auto, al norte de Saltillo
    El vehículo Honda City terminó sobre la cuneta de descanso ubicada debajo del puente de Luis Donaldo Colosio y Venustiano Carranza. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El accidente provocó daños materiales en el vehículo involucrado y obligó al abanderamiento del área para prevenir riesgos a otros automovilistas

Una joven identificada como Cinthya ¨N¨, de 23 años, protagonizó un accidente vial al subir su vehículo a la cuneta de descanso ubicada debajo del puente de Luis Donaldo Colosio y Venustiano Carranza, en Saltillo.

De acuerdo con la información proporcionada por la conductora a las autoridades, el hecho ocurrió cuando circulaba sobre Venustiano Carranza y pretendía girar hacia Luis Donaldo Colosio, con dirección a Tezcatlipoca.

TE PUEDE INTERESAR: Se pasa el rojo y provoca choque en el Centro de Ramos Arizpe

$!La unidad quedó detenida sobre la cuneta luego de que la conductora perdió el control del volante.
La unidad quedó detenida sobre la cuneta luego de que la conductora perdió el control del volante. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Tras el percance, señaló que sintió un bloqueo en la dirección de su automóvil, un Honda City, lo que le impidió controlar la unidad y provocó que terminara sobre la cuneta.

A pesar del accidente, la joven resultó ilesa, por lo que no fue necesario solicitar atención médica en el lugar. Una unidad de GRS abanderó la zona hasta el arribo de elementos de la Policía Municipal de Tránsito, quienes tomaron conocimiento de los hechos.

$!Elementos de GRS abanderaron el área para prevenir otro percance mientras se realizaban las maniobras correspondientes.
Elementos de GRS abanderaron el área para prevenir otro percance mientras se realizaban las maniobras correspondientes. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Posteriormente, Cinthya ¨N¨ contactó a su aseguradora para que se hiciera cargo de los daños ocasionados, mientras que amigos acudieron al sitio para brindarle apoyo, ya que presentó una crisis nerviosa tras lo ocurrido.

