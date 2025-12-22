Joven acaba en cuneta tras supuesto bloqueo de dirección de su auto, al norte de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El accidente provocó daños materiales en el vehículo involucrado y obligó al abanderamiento del área para prevenir riesgos a otros automovilistas
Una joven identificada como Cinthya ¨N¨, de 23 años, protagonizó un accidente vial al subir su vehículo a la cuneta de descanso ubicada debajo del puente de Luis Donaldo Colosio y Venustiano Carranza, en Saltillo.
De acuerdo con la información proporcionada por la conductora a las autoridades, el hecho ocurrió cuando circulaba sobre Venustiano Carranza y pretendía girar hacia Luis Donaldo Colosio, con dirección a Tezcatlipoca.
TE PUEDE INTERESAR: Se pasa el rojo y provoca choque en el Centro de Ramos Arizpe
Tras el percance, señaló que sintió un bloqueo en la dirección de su automóvil, un Honda City, lo que le impidió controlar la unidad y provocó que terminara sobre la cuneta.
A pesar del accidente, la joven resultó ilesa, por lo que no fue necesario solicitar atención médica en el lugar. Una unidad de GRS abanderó la zona hasta el arribo de elementos de la Policía Municipal de Tránsito, quienes tomaron conocimiento de los hechos.
Posteriormente, Cinthya ¨N¨ contactó a su aseguradora para que se hiciera cargo de los daños ocasionados, mientras que amigos acudieron al sitio para brindarle apoyo, ya que presentó una crisis nerviosa tras lo ocurrido.