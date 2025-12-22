Se pasa el rojo y provoca choque en el Centro de Ramos Arizpe
Los conductores de ambos vehículos fueron valorados en el lugar por personal de bomberos y paramédicos, presentando únicamente lesiones leves
Un accidente vial se registró la mañana de este lunes en el cruce de las calles De la Fuente y Plan de Guadalupe, en la Zona Centro de Ramos Arizpe, luego de que un automovilista presuntamente no respetara la luz roja del semáforo, de acuerdo con versiones de testigos en el lugar.
El percance ocurrió alrededor de las 09:00 horas, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal y de una ambulancia para brindar atención a los involucrados. En el hecho participaron los conductores de una camioneta Ford F-150 y un vehículo Suzuki Ertiga.
La camioneta Ford F-150, con placas del estado de Durango, era conducida por Adolfo Ángel ¨N¨, de 32 años de edad, originario del estado de Michoacán. Esta unidad recibió el impacto en el costado izquierdo de la caja, lo que provocó que girara sobre su propio eje.
El segundo vehículo, un Suzuki Ertiga, era conducido por Adrián ¨N¨, de 67 años, quien circulaba sobre la calle De la Fuente e intentaba incorporarse a Plan de Guadalupe cuando su trayectoria fue interrumpida, lo que derivó en la colisión.
Al lugar acudió personal del cuerpo de bomberos del municipio para valorar a los conductores, quienes presentaron lesiones leves y no requirieron traslado a un hospital. Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de los hechos y permanecieron en el sitio en espera de que los involucrados dieran aviso a sus respectivas aseguradoras.