Se pasa el rojo y provoca choque en el Centro de Ramos Arizpe

Un accidente vial se registró la mañana de este lunes en el cruce de las calles De la Fuente y Plan de Guadalupe, en la Zona Centro de Ramos Arizpe, luego de que un automovilista presuntamente no respetara la luz roja del semáforo, de acuerdo con versiones de testigos en el lugar.

El percance ocurrió alrededor de las 09:00 horas, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal y de una ambulancia para brindar atención a los involucrados. En el hecho participaron los conductores de una camioneta Ford F-150 y un vehículo Suzuki Ertiga.

