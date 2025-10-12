Joven choca su vehículo contra la barda de una ferretería al sur de Saltillo

TE PUEDE INTERESAR: Rutas troncales mejoran la movilidad y economía de usuarios: Alcalde de Saltillo

Un joven automovilista perdió el control de su vehículo y terminó proyectado contra la barda de una ferretera tras protagonizar un choque en la colonia Lomas del Refugio, al sur de Saltillo .

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Teodoro Sánchez Dávila y Privada Colombia, cuando Francisco (apellido no proporcionado), de 23 años, conducía un Volkswagen Jetta negro con dirección al oriente. Al intentar dar una vuelta pronunciada hacia el norte, invadió el carril de una vagoneta Peugeot, a la que le quitó el derecho de paso.

El impacto se registró en el costado lateral del Jetta, que tras la colisión continuó su trayectoria y terminó estrellado contra la pared de una ferretería cercana.

El conductor de la vagoneta, identificado como Ángel Alejandro Paniagua Santana, sufrió una lesión en la nariz causada por la bolsa de aire que se activó tras el golpe.

Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a ambos conductores en el lugar del accidente, sin que ninguno requiriera traslado hospitalario.