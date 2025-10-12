Joven choca su vehículo contra la barda de una ferretería al sur de Saltillo

Saltillo
/ 12 octubre 2025
    Joven choca su vehículo contra la barda de una ferretería al sur de Saltillo
    El conductor del Jetta terminó proyectado contra la pared de una ferretería tras un aparatoso choque en Lomas del Refugio. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/VANGUARDIA

Francisco, de 23 años, perdió el control de su vehículo tras invadir el carril de una vagoneta y terminó impactado contra la barda de una ferretería en la colonia Lomas del Refugio

Un joven automovilista perdió el control de su vehículo y terminó proyectado contra la barda de una ferretera tras protagonizar un choque en la colonia Lomas del Refugio, al sur de Saltillo.

$!El percance ocurrió cuando el joven invadió el carril de una vagoneta Peugeot al intentar dar una vuelta pronunciada.
El percance ocurrió cuando el joven invadió el carril de una vagoneta Peugeot al intentar dar una vuelta pronunciada. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/VANGUARDIA

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Teodoro Sánchez Dávila y Privada Colombia, cuando Francisco (apellido no proporcionado), de 23 años, conducía un Volkswagen Jetta negro con dirección al oriente. Al intentar dar una vuelta pronunciada hacia el norte, invadió el carril de una vagoneta Peugeot, a la que le quitó el derecho de paso.

El impacto se registró en el costado lateral del Jetta, que tras la colisión continuó su trayectoria y terminó estrellado contra la pared de una ferretería cercana.

El conductor de la vagoneta, identificado como Ángel Alejandro Paniagua Santana, sufrió una lesión en la nariz causada por la bolsa de aire que se activó tras el golpe.

Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a ambos conductores en el lugar del accidente, sin que ninguno requiriera traslado hospitalario.

Temas


Accidentes
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

